Leslie Shaw arremete contra los futbolistas tildándolos de infieles: "Cortados por la misma tijera"

Leslie Shaw no tuvo reparos en lanzar una fuerte crítica hacia los futbolistas, dejando entrever que la mayoría de ellos no son fieles en sus relaciones. La intérprete, quien ha sido relacionada sentimentalmente con varias figuras del deporte, dejó claro que no tiene interés por los deportistas por las malas experiencias.

¿Qué dijo Leslie sobre los futbolistas?

La cantante hizo esta declaración tras ser consultada sobre su reciente colaboración con Pamela López, expareja de Christian Cueva, en un videoclip. Shaw destacó que Pamela es una mujer atractiva y expresó su alegría por los proyectos en los que está trabajando.

Sin embargo, al referirse a su experiencia con futbolistas, dejó claro que no tiene la mejor opinión sobre ellos. La artista mencionó que ha tenido varias parejas dentro del mundo del fútbol y que, en su experiencia, todos parecen comportarse de la misma manera.

"Ella es una chica guapa y me alegro mucho por cómo le está yendo. He tenido tantos novios futbolistas, no soy la indicada para aconsejarla, pero todos ellos están cortados por la misma tijera", reveló a Trome.

Para la cantante, resulta decepcionante que los jugadores, pese a su disciplina deportiva, no reflejen esos mismos valores en su vida personal. Considera que el hecho de ser deportistas no los hace necesariamente responsables o comprometidos en sus relaciones amorosas.

"Es una pena que siendo futbolistas, deportistas, deberían ser buenitos, pero nada es perfecto", sentenció.

Las palabras de Leslie Shaw han generado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios coincidieron con su postura y señalaron que existen numerosos casos de futbolistas envueltos en escándalos amorosos. Otros, en cambio, consideraron que su comentario generaliza y no toma en cuenta a aquellos que sí llevan una vida estable y alejada de controversias.

¿Leslie Shaw se casa con El Prefe?

Leslie Shaw y 'El Prefe' llevan cuatro años de relación, y aunque la cantante antes decía que el matrimonio no estaba en sus planes, parece que su pensamiento ha cambiado. Las cámaras de "Espectáculos de Verano" abordaron a la enamorada pareja para preguntarles sobre sus planes en este año.

"Ya tenemos 4 años en abril", mencionó 'El Prefe' con emoción, mientras Leslie lo confirmaba entre risas. Cuando los reporteros le recordaron que en el pasado aseguraba no creer en el amor, Leslie respondió con humor: "Chicas, ya ven, consíganse a su colágeno", generando risas entre los presentes.

De esta forma, Leslie Shaw dejó claro que, según su experiencia, los futbolistas comparten un mismo patrón de comportamiento en sus relaciones. Para ella, es una pena que, a pesar de ser deportistas, no reflejen disciplina ni compromiso en su vida amorosa.