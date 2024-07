Daniela Darcourt viene preparándose con fuerza para su concierto 'Renacer': "Soy una mujer de retos"

Daniela Darcourt es una reconocida artista de la salsa peruana que viene cautivando al público con sus canciones y estilo musical. A través de sus redes sociales, compartió un video donde anuncia con mucha emoción su concierto 'Renacer'.

La artista peruana Daniela Darcourt ha conquistado con su música a nivel nacional e internacional. La cantante se ha convertido en una gran representante de la salsa en el Perú, participando en grandes eventos musicales y realizando colaboraciones con artistas internacionales.

Hace unos meses lanzó su álbum 'Renacer' y ahora, viene preparando el gran concierto con el mismo nombre. Cada año, la salsera prepara un gran espectáculo donde cuenta con grandes invitados de lujo entre nacionales e internacionales. Por medio de sus redes, compartió un video que sería el teaser de este gran show.

"Aquí es donde todo empezó, tantos recuerdos que me llenan el corazón. El sentimiento de conectar con ustedes es lo que me motiva a seguir. Estoy a punto de empezar una nueva aventura, donde podrán conocerme un poco más. Soy una mujer de retos y sé que a veces tenemos que arriesgar. Porque si quiero seguir siendo yo, sé que tengo que dejar muchas cosas atrás y hoy me toca RENACER", dice la cantante en su video.