Darinka Ramírez afirma que su hija recuerda agresión de Jefferson Farfán: "Papá rompió mis juguetes"

La agente inmobiliaria Darinka Ramírez se convirtió en una nueva figura de la televisión tras revelarse que tiene una hija con Jefferson Farfán. Aunque todo se volvió tenso cuando puso una denuncia en contra del futbolista y ahora, saldrá a contarlo todo en 'El Valor de la Verdad'.

El programa de 'El Valor de la Verdad' acaba de anunciar que Darinka Ramírez será la siguiente invitada a sentarse en el sillón rojo. En el avance que se dio hoy, se puede escuchar a la nueva influencer revelando varios detalles de su vida, sobre su hija y la relación con Jefferson Farfán.

Durante el inicio, la agente inmobiliaria recuerda aquella agresión que sufrió de parte del futbolista donde terminó poniendo una denuncia en su contra. Es así como en el programa de Beto Ortiz revela que su pequeña que presenció todo ello, aún recuerda todo lo sucedido.

"Ha revisado mi celular para ver qué es lo que había, mis mensajes, me sacó en cara todo ese día y delante de mi hija", menciona en un inicio. Entonces, Beto le pregunta: "Sientes que ella lo recuerde todavía" y Darinka responde: "Sí, me lo repite hasta ahora, me dice 'papá rompió mis juguetes'. Lo más triste que recuerde es que vea que su mamá ha sido agredida".