Dayanita confiesa que tenía un sugar daddy que le enviaba 200 dólares semanales: "Nunca lo conocí"

Dayanita hizo fuertes confesiones durante su más reciente participación en El valor de la verdad. La exintegrante de JB en ATV contó que ha recibido propuestas laborales poco convencionales y también ayuda económica por parte de una persona del extranjero, a quien ella catalogó como su "sugar daddy", y que le enviaba 200 dólares semanales.

¿Cómo conoció Dayanita a su sugar daddy?

En la pregunta ocho, Beto Ortiz le consultó directamente a Dayanita si tenía un "sugar daddy" que le enviaba cierta cantidad de dinero cada semana. Ella respondió que sí, y el polígrafo determinó que su respuesta era verdadera, por lo que empezó a explicar cómo sucedió todo.

Dayanita confesó que la persona que le enviaba 200 dólares semanales era de Estados Unidos, pero nunca llegó a conocerlo en persona, ya que su contacto solo se limitaba a hablar por Facebook. Al inicio lo ignoraba, pero todo cambió con una propuesta económica.

"Él siempre me escribió al Facebook y yo no suelo responder hasta no leer la frase: 'te puedo ayudar con lo que tú quieras'", dijo, desatando un debate sobre la frivolidad y el interés.

Enseguida, su novio, Miguel Rubio, agregó que Dayanita suele recibir muchos mensajes de hombres que la quieren cortejar, pero ellos no consideran la posibilidad hasta que haya una propuesta económica. Además, siempre envían el dinero a terceras personas, por motivos de seguridad.

Finalmente, la actriz de Iquitos contó que su "sugar daddy" estaba próximo a venir al Perú, pero se enteró de que ella ya tenía novio y los planes se cancelaron a último minuto.

Dayanita viajará a trabajar en Estados Unidos

La exintegrante de JB en ATV concedió una entrevista para Magaly TV, La Firme, donde contó que ya ha obtenido su visa de trabajo y que en noviembre estaría viajando a Norteamérica para empezar una nueva vida, alejada de la polémica y los escándalos en los que se ha visto involucrada últimamente.

"No saben lo que se me viene. Ya pude obtener mi visa de trabajo, estoy feliz y contenta porque ya me voy (...) voy a hacer contenido para una empresa privada de la cual aún no puedo dar declaraciones, voy a ser una nueva Marina Gold de Temu", dijo entre risas.

Dayanita se negó a dar mayores detalles sobre el contrato que estaría negociando con esta productora. Además, indicó que ganaría mucho más dinero que en Perú, ya que su sueldo será en dólares y muy por encima del promedio. "Son $7000 semanales los que voy a recibir", agregó.

De esta manera, Dayanita reveló detalles inéditos de su pasado sentimental y económico, destacando la figura de un "sugar daddy" que la apoyó sin llegar a conocerla. Hoy, la actriz afirma estar enfocada en su relación con Miguel Rubio y en continuar creciendo profesionalmente.