Deysi Araujo apoya a Florcita tras anunciar que está enamorada: "Se lo merece"

La bailarina Deysi Araujo habló sobre las recientes declaraciones de Flor Polo donde asegura haber sentido por primera vez el amor minimizando su larga relación con Néstor Villanueva.

A pesar de que Deysi no es amiga cercana de Flor sino de su madre Susy Diaz, la ex vedette afirmó que florcita merece toda la felicidad del mundo después de haber pasado por difíciles situaciones.

Haz algunos días Flor Polo reveló para un programa de televisión que se encuentra felizmente enamorada y que considera volver a casarse al parecer con el empresario Luiggi Yarasca quién al parecer le ha robado el corazón a la engreída de Susy Díaz.

Es por ello que una de las personas cercanas a Flor, Deysi Araujo recalcó que la empresaria merece ser feliz con un hombre que la cuide, la valore y la respete.

A pesar de que flor sea limitado en brindar detalles sobre su vida personal la hija de Susi se ha dejado ver muy feliz enfocada en sus proyectos laborales que le permiten sacar adelante a sus hijos.

"Diosito me mandó un hombre maravilloso a mi vida (Luiggi Yarasca) y estoy feliz, no lo puedo ocultar. Además, ya han visto las imágenes y no voy a decir que estoy soltera cuando no lo es. Estoy feliz", sostuvo Polo en una entrevista en el pasado confirmando su relación con Yarasca.