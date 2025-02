Deysi Araujo indignada por intento de robo en Centro de Lima: "Ni ganas de salir a la calle dan"

Deysi Araujo pasó por un momento de terror cuando un ladrón intentó arrebatarle su celular mientras grababa un reportaje de "Al Sexto Día". La exvedette contó que el incidente ocurrió en el Centro de Lima, cuando terminaba una grabación de ayuda social.

Deysi Araujo contó que sufrió un intento de robo en Centro de Lima, mientras grababa un reportaje con las cámaras de "Al Sexto Día". La modelo narró que estaba regresando al auto cuando, de repente, un delincuente metió la mano por la ventana y trató de llevarse su celular.

"Me fui a grabar al Centro de Lima con las cámaras de Al Sexto Día, un tema de ayuda social, y cuando estábamos regresando en el auto, un ratero metió su mano y me quiso arranchar el celular" , contó Deysi.

Afortunadamente, el teléfono cayó dentro del auto y el robo no se concretó, pero la exbailarina quedó bastante asustada por la situación.

"Hace unos días, en La Victoria, fui a grabar sobre los carnavales y un tipo casi me mata a golpes, me rompió el short, fue horrible. No sé cuándo el gobierno va a poner mano dura, no hacen nada y la delincuencia sigue avanzando, uno vive asustado, ni ganas de salir a la calle dan", expresó indignada para Trome.