Diana Sánchez confiesa el verdadero motivo por el que se alejó de Mario Hart y Alejandra Baigorria: ¿Qué pasó?

Diana Sánchez, famosa por su paso por el programa "Combate", explicó por qué se alejó de de Mario Hart y Alejandra Baigorria. En una entrevista reciente, la exbailarina aclaró que los rumores sobre un posible romance con Mario complicaron su relación con ambos.

Diana Sánchez, conocida por su participación en "Combate", finalmente reveló la verdadera razón de su distanciamiento con Mario Hart y Alejandra Baigorria. En una entrevista reciente, la exbailarina explicó que los problemas surgieron debido a los rumores que la vincularon sentimentalmente con Mario, lo que complicó su relación con ambos.

La historia comenzó cuando, durante su tiempo en "Combate", empezaron a circular rumores sobre una posible relación entre Diana y Mario. Esto generó un malentendido que afectó su amistad con los dos.

"Creo que las bromas, la chacota del programa y también la situación que ellos tenían en ese momento, la relación, hizo que las cosas se complicaran entre ellos y también en mi amistad con ellos. Me tuve que distanciar para que ellos pudieran arreglar sus temas, que finalmente no pudieron arreglar" , explicó Diana en una entrevista con 'Café con la Chévez'.

Para evitar más conflictos, decidió alejarse de la pareja para que pudieran resolver sus problemas. Diana aclaró que no tuvo ningún romance con Mario Hart, aunque ambos compartieron una buena amistad en Combate.

A pesar de la cercanía que tenía con Mario, Diana siempre lo vio como un amigo. Sobre su relación con Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart, Diana aseguró que se llevan bien.

"Sí, con Korina he tenido cada cierto tiempo un 'hola, Korina, qué tal'. Ella me pedía un favorcito, yo le pedía otro", mencionó. Aunque no son muy cercanas, mantienen una relación cordial. Diana aprovechó la ocasión para hablar con humor sobre su relación con Mario Hart, diciendo: "Le digo al Chato, pásame manutención, tú y yo hemos tenido una relación toda la vida, pásame plata, Chato".