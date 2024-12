Diana Sánchez anuncia que se casará por religioso en Perú: "Me gustaría hacer algo lindo"

La popular ex chica reality, Diana Sánchez, ha formado una bella relación con su pareja Dan Guido y una vida en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra en Perú y en una entrevista reveló que quiere contraer matrimonio religioso en su país.

Diana Sánchez y su pareja Dan Guido se casaron hace dos años en una boda civil, desde entonces han formado los dos una familia. Debido a la enfermedad de su esposo, decidieron hacerlo lo más pronto posible y de una manera sencilla, familiar. Ahora, estaría viendo la posibilidad de realizar una boda religiosa a lo grande en Perú.

"Fue una decisión que estábamos tratando de planearla bonito, pero con la llegada de su enfermedad obviamente él dijo, 'ah no acá la caso rapidito' y yo dije 'por supuesto que sí, inmediatamente me caso contigo mi amor'", reveló.

"Lo habíamos planeado para hacerlo de otra manera, pero dadas las circunstancias quisimos hacer algo privado, familiar, bonito y así y nuevamente venir acá, a Perú, y casarnos también. (¿Cuándo será?) Pronto. Lo que pasa es que ya me casé por civil, que es la parte de papeles, pero yo soy católica, me gustaría casarme por la iglesia y me gustaría pues estar con mi familia, con mis amigos. ", contó.