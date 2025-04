Dos seguridades del edificio afirman que Jefferson Farfán visitaba a Darinka Ramírez: "Pasaba la noche"

Durante la entrevista con Magaly, Darinka Ramírez contó que a raíz de la demanda que Jefferson Farfán dio a entender como amenaza en su comunicado, ella tuvo que reunir testigos. Es así como dos ex trabajadores que fueron seguridad de su anterior edificio, constaron que el exfutbolista ingresaba de noche y salía al día siguiente.

Darinka Ramírez reunió testigos por la posible demanda que Jefferson Farfán le haría como lo manifestó en su comunicado. El primer testigo que entrevistó Magaly fue a la seguridad que cubría el turno de la mañana y estuvo desde que la joven madre se mudó al departamento en el edificio ubicado en Magdalena.

"En el año 2022 yo me desempeñaba de seguridad, es una persona de la farándula Jefferson, que llegaba consecutivamente en un auto plomizo color rata. Su visita era continuamente, durante la semana se quedaba cinco veces, salía en la mañana promedio 6:30 o 7, pasaba la noche, me consta. No entraba por el pasadizo principal, pero sí por la cochera al departamento", expresa el primer testigo.

Luego, el segundo testigo sería de la seguridad de la noche que veía llegar al exfutbolista. En su relato comenta que efectivamente no pasaba control de registro e ingresaba directamente desde la cochera al departamento. Incluso, mostro una 'selfie' que se tomó en una de las tantas veces que fue a visitar a la madre de su última hija.

"Soy ex seguridad de una empresa, la conocí a ella en marzo de 2023. Llegó el papá de su hija al edificio, el señor Jefferson Farfán. Lo veíamos recurridamente, cuatro veces a la semana entraba desde las 2 a.m. a 6 a.m. que se iba, no se registraba y tenía control de cochera, ingresaba con su vehículo y pasaba de frente a los ascensores al departamento de la señorita Darinka. (¿Hasta cuando fue?) hasta el 2024, noviembre casi diciembre por ahí. Llegaba 5 de la tarde se quedaba hasta el otro día, seis de la mañana se iba temprano", expresó el segundo testimonio.