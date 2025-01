Eduardo Luis López: de narrador deportivo a estrella de Netflix en "El Juego del Calamar 2"

El carismático narrador deportivo antioqueño Eduardo Luis López sigue conquistando corazones y pantallas con su inigualable estilo. Reconocido por sus relatos apasionados en el fútbol colombiano, López ha logrado expandir su alcance más allá de los estadios, generando revuelo en las redes sociales y colaborando con importantes plataformas como Netflix.

Recientemente, el relator sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video promocional de la segunda temporada de la exitosa serie "El Juego del Calamar 2". En la grabación, López narra momentos clave de la trama con su característico entusiasmo y frases emblemáticas.

"TO TO TO TO TO TOMAAAAAA! Pidan domicilio y pongan El Juego del Calamar, que esta nueva temporada se las narra el toxi relator", publicó Netflix en sus redes sociales para anunciar su colaboración.