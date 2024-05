¿Enamorado? Magaly Medina revela que Beto Ortiz "se desmayaba" por Paolo Guerrero

La presentadora de televisión Magaly Medina abordó sin titubeos el informe presentado por Beto Ortiz sobre Julio 'Coyote' Rivera, hermano de Paolo Guerrero, quien según la investigación, recibe más de 15 mil soles por aparecer en TikToks del Ministerio de Salud (Minsa).

Beto Ortiz, antes de presentar el informe, declaró que intentaron silenciarlo ofreciéndole una entrevista con Paolo Guerrero a cambio de no difundir el informe sobre Julio 'Coyote' Rivera. En esa línea, Magaly Medina reveló un fuerte dato sobre su colega. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina revela que a Beto Ortiz le gustaba Paolo Guerrero

Beto Ortiz presentó un informe sobre el 'Coyote' Rivera, hermano de Paolo Guerrero, quien estaría recibiendo más de 15 mil soles por aparecer en TikToks del Ministerio de Salud. Por tal motivo, le habrían ofrecido una entrevista exclusiva a Paolo Guerrero para silenciar al periodista Ortiz. Ante ello, la conductora de 'Magaly TV La Firme' realizó una fuerte revelación sobre su colega.

La conocida 'Urraca' no titubeó al expresar que hubo un tiempo en el que Beto Ortiz llegó a tener simpatía por Paolo Guerrero. Incluso, se autoproclamaba como su seguidor oficial; sin embargo, la situación actual es completamente diferente.

"Reconoce que antes se hubiera derretido con una entrevista así, hace años me recuerdo que decía que le gustaba Paolo Guerrero, que se declaraba su fan (...) se desmayaba por Paolo (...) ¿Quién lo habrá para ofrecerle ese canje?", manifestó Magaly Medina entre risas recordando sus historias con Beto Ortiz.

¿Le ofrecieron una entrevista exclusiva a Beto Ortiz?

Frente a la sólida investigación, la famosa 'Urraca' no vaciló en señalar que Beto Ortiz admitió que en el pasado habría aceptado una entrevista con Paolo Guerrero. Ante estas declaraciones, no dudó en revelar un secreto.

"Vamos ahora con lo que sacó Beto Ortiz en su programa, después de que nosotros tuviéramos ese impase terrible, bochornoso, de parte de él, por cierto, con Paolo Guerrero, pues Beto Ortiz ayer sacó que su hermano de Paolo Guerrero, otros de los engreídos de Doña Peta pues recibe una plata mensual del Ministerio de Salud ¿por qué? Por hacer tiktoks", manifestó la 'Urraca'.

"Nos han tratado de canjear amablemente este reportaje por una entrevista exclusiva con Paolo. Alguien nos llamó a ofrecer eso, "ustedes no sacan la denuncia y nosotros le damos una entrevista con Paolo". En otros tiempos, cuando peinaba una lengua cabellera, probablemente me hubiera derretido por semejante primicia, ahora me importa un pepino", se le escuchó decir a Beto Ortiz al momento de presentar su informe.