¡Entre lágrimas! Luciana Fuster se emociona al entregar su corona de Miss Grand Perú

Luciana Fuster, quien llevó la corona de Miss Grand Perú 2023, tuvo un emotivo momento al entregarla en el programa "Mande quien mande". La joven modelo, que representó al país en el certamen internacional, no pudo contener las lágrimas al despedirse de su título.

Luciana Fuster regresó a "Mande quien mande", donde se coronó como Miss Grand Perú 2023 hace un año, pero esta vez para entregar su corona. Durante la transmisión, le pidieron que gritara "Perú" por última vez, lo que despertó fuertes emociones en la modelo. La joven modelo no pudo evitar las lágrimas al recordar su año como reina de belleza.

"Me da mucha pena. Es una de las últimas veces que voy a gritar 'Perú', pero lo hago con todo el corazón" , expresó Luciana visiblemente emocionada.

Este gesto, que recordaba su participación en el Miss Grand International, tocó el corazón de los conductores y del público, quienes la apoyaron con cálidas palabras.

María Pía Copello , conductora del programa, le dijo: "Es un momento lleno de emociones. Has enfrentado muchos desafíos, y saliste adelante con mucha fuerza".

El apoyo del público y su gratitud. A lo largo del año, Luciana recibió tanto elogios como críticas por su desempeño, pero siempre agradeció el apoyo de quienes la acompañaron en su camino.

"Eso es reconfortante, es algo que me recarga. A todos los tengo en mi corazón. Siempre estaré agradecida con este espacio porque aquí me coroné y aquí me estoy despidiendo", mencionó la joven con lágrimas en los ojos.