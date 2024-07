¡Impactante! Luciana Fuster aparece con GRAN CAMBIO de look tras ruptura con Patricio Parodi

Luciana Fuster causó sorpresa con un nuevo estilo en su reciente aparición en el programa "Mande quien mande". La Miss Grand Perú 2023, que acaba de terminar su relación con Patricio Parodi, estrenó un cambio de color de cabello que dejó a todos asombrados.

Luciana Fuster, la Miss Grand Perú 2023, sorprendió a todos con un impactante cambio de look tras terminar su relación con Patricio Parodi. La modelo se presentó en el programa "Mande quien mande" luciendo una cabellera completamente roja, dejando claro que está lista para comenzar una nueva etapa en su vida.

"Yo estoy feliz de regresar a mi Perú hermoso. Tenía muchas ganas de estar por aquí y ahora con nuevo look. Sorprendidos todos, me encanta, y ahora que lo veo en cámaras, me gusta más todavía", expresó Luciana con una gran sonrisa.