Erick Elera revela reunión de Nataniel Sánchez con guionistas de AFHS: ¿Regresa Fernando de las Casas?

Erick Elera, famoso por su papel de Joel González en la serie "Al fondo hay sitio", generó gran expectativa durante una reciente transmisión en vivo al revelar información sobre un posible regreso de Nataniel Sánchez, quien dio vida a la entrañable Fernanda de las Casas.

Elera mencionó que la actriz habría mantenido comunicación con los guionistas de la popular producción, lo que sugiere la posibilidad de que retome su personaje en la televisión.

El actor no dudó en compartir este dato, aunque con algo de cautela. "Sé que Nataniel está en Perú, que está grabando una película. Creo que estoy dándoles algo que no debería decir, pero creo que han conversado con ella, más no sé", comentó Erick, dejando claro que aún no hay nada confirmado, pero sí una posible puerta abierta para la actriz.