¡Es combatiente! Said Palao perdió en competencia de Esto es Guerra y Alejandra Baigorria lo celebró

Alejandra Baigorria, conocida por su fuerte personalidad y lealtad a su equipo, no dudó en mostrar su alegría tras la derrota de Said Palao en el popular programa 'Esto es Guerra'. La competidora dejó claro que los colores de los combatientes son su prioridad, celebrando con entusiasmo el triunfo de Leandro sobre su rival.

Durante la reciente competencia, Alejandra se mostró firme en su apoyo a Leandro, quien logró superar a Said Palao en una intensa ronda. A pesar de los intentos de Katia por incomodar a la competidora, pidiéndole a Said que le regalara una sonrisa, Alejandra respondió con seguridad. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria celebró la derrota de Said Palao

Pese a estar comprometida con Said Palao, Alejandra Baigorria decidió apoyar al equipo de sus amores. En una reciente participación de la rubia empresaria en el reality de competencia 'Esto es Guerra', Alejandra Baigorria tomó el mando de los combatientes dejando en claro su lealtad en el reality.

Por su parte, Katia intentó incomodar a Alejandra al solicitarle a Said que le obsequiara una sonrisa, sin embargo, 'La Patrona' respondió que la sonrisa que realmente le agradaría sería la de Leandro al vencer al guerrero.

En el transcurso de la competencia, el combatiente tomó una considerable ventaja sobre su oponente, logrando tocar la campana en primer lugar. Ante este triunfo, Alejandra no dudó en correr a celebrar con su equipo, aprovechando la ocasión para mofarse de la derrota de su rival.

El enfrentamiento entre Said Palao y Leandro

El combatiente y el guerrero comenzaron la ronda en igualdad de condiciones; sin embargo, Leandro consiguió una ligera ventaja sobre el Palao, quien se rezagó al intentar escalar una estructura de metal.

En un giro inesperado durante la competencia, Leandro sufrió una desventaja significativa al desengancharse de la cuerda, lo que le costó un valioso segundo. Por su parte, Said actuó con agilidad y logró tocar la campana antes que su rival rojiverde, destacándose por su rapidez en la maniobra.

Pese a que Alejandra Baigorria celebró con Leandro una de sus victorias conta Said Palao, no cabe duda que todo es parte de la intensa competencia de 'Esto es Guerra'. Ante ello, recordemos que ambos se han consolidado como una de las parejas más sólidas del medio, ya que se han comprometido y no dudan en compartir sus muestras de afecto con sus seguidores en redes sociales.