¡Escándalo! Christian Cueva habría dormido en casa de Pamela Franco, según Janet Barboza

El escándalo ha llegado al mundo del espectáculo. Janet Barboza reveló en "América Hoy" que Christian Cueva habría pasado la noche en la casa de Pamela Franco después de asistir a su fiesta de cumpleaños. Esta noticia ha causado bastante revuelo, especialmente porque Cueva había anunciado hace poco su separación de Pamela López.

"Me indican que Pamela Franco y Christian Cueva están acorralados. Me están escribiendo en este momento y me dicen que todas las cámaras de televisión están en la puerta de la casa de Pamela Franco. Están acorralados. Están juntos", aseguró Barboza.