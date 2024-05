¡Está de vuelta! Julián Zucchi anuncia su regreso a las redes: "Gracias por orar por mí"

Julián Zucchi sorprendió a propios y extraños al compartir un extenso mensaje donde aseveró que el tiempo que ha pasado alejado de las redes sociales ha sido fundamental para su mejoría.

El actor y productor usó su canal de difusión para comunicarse con sus fieles seguidores a quienes agradeció por su preocupación y por sus oraciones para que pueda recuperarse emocionalmente del escándalo que enfrentó a raíz de su separación con la madre de sus hijos Yiddá Eslava.

Anuncia su regreso

Julián Zucchi compartió mediante su cuenta de Instagram a través de un canal de difusión un largo mensaje donde revelaba cómo ha sido este mes alejado de las redes sociales por su bienestar emocional.

Como se recuerda el argentino tuvo que alejarse por un tiempo de redes luego de protagonizar un bochornoso momento a través de una transmisión en vivo donde lucía en aparente estado de ebriedad llorando por la situación que le había tocado vivir.

El actor aprovechó su canal de difusión para agradecer el apoyo de sus amigos familiares y seguidores para que pueda poco a poco recuperarse con ayuda de especialistas.

"Este tiempo ha sido crucial para mí. He estado en Argentina y en Perú, con mis hijos y rodeado de gente que realmente me quiere y continuando mi tratamiento con el apoyo de mi psicólogo y mi psiquiatra, todo pensado en mi bienestar", dijo inicialmente el productor.

Asimismo Julián afirmó que este tiempo le ha servido para poder retomar con más fuerza sus proyectos personales que lo llenan de emoción para seguir haciendo lo que más le gusta.

Mensaje de Julián Zucchi

"Este tiempo me ha servido para poder volver a mi gran pasión: mi trabajo y el poder compartir con ustedes", dijo el actor convencido de que el pasado ya quedó atrás y ahora su nombre renovado.

Por otro lado, Zucchi recalcó qué está pensando en volver pero este regreso será especial ya que podrá contarles a sus seguidores su experiencia al estar un mes alejado de las redes.

Incluso el actor agradeció el apoyo de sus seguidores que todavía permanecen con él y le han mandado su soporte a través de comentarios en publicaciones para su pronta recuperación.

Finalmente, Julián anunció que dentro de poco volverá a las redes sociales como era de costumbre y podrá contar más a fondo el periodo de aislamiento que tuvo que basar para recuperarse de las críticas que algún momento recibió por su conducta.

"Quiero decirles que ya estoy listo para volver. Me siento mejor más fuerte y he comprendido muchas cosas sobre lo que sucedió. Pronto grabaré un video para contarles un poco sobre este mes y todo lo que he aprendido", finalizó Julián.

Mensaje de Julián Zucchi

Debido a que este mensaje fue compartido a través de su canal de difusión diversos usuarios no han podido comentar la publicación pero sí han podido reaccionar con diversos corazones dándole su apoyo al argentino en su retorno a las redes.

"Me han llegado mensajes de aliento preguntándome cómo estoy y cuándo volveré. Eso significa mucho para mí y agradezco a cada uno de ustedes que se tomó un momento para pensar en mí. Incluso los que han orado por mí aunque no sea muy religioso, les agradezco de todo corazón", dijo Julián.

Aldo Miyashiro trolea a reportera Priscila Mateo, saliente de Julián

Aldo Miyashiro hizo reír a muchos al trolear a Priscila Mateo, reportera y pareja de Julián Zucchi, durante una entrevista. Esto ocurrió mientras el popular 'Chino' daba declaraciones a la prensa en el estreno del musical "El Principito", en el cual actúa.

En un video captado por las cámaras de "Amor y Fuego", se puede ver a Priscila Mateo preguntándole a Aldo sobre sus recientes viajes con la joven actriz Gia Rosalino. "Pero Aldo, te hemos visto en Aruba, en el aeropuerto, en Cancún también, el amor está ahí a flor de piel", comentó la reportera.

Aldo Miyashiro, conocido por su sentido del humor, no perdió la oportunidad de trolear a la reportera. Recordó las imágenes de Priscila besándose con el argentino Julián Zucchi en una discoteca. "A ti también te hemos visto", dijo Miyashiro entre risas, dejando a todos sorprendidos y provocando carcajadas entre los presentes.