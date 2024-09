Estrella Torres cuenta que una fan le envió una foto provocadora a su esposo Kevin ¿Cómo reaccionó?

La cantante Estrella Torres se ha convertido en una de las más queridas artistas dentro de la cumbia peruana por su bella voz. Hace un año, se casó con su mánager Kevin Salas y desde entonces, viven una vida de ensueño. Hace unas horas se estrenó el podcast de Edson Dávila donde los entrevista y la artista reveló una anécdota que vivieron con una fanática.

Estrella Torres y su esposo Kevin Salas asistieron al podcast de Edson Dávila en 'Edson pa' que más'. Ahí, la parejita contó varios de anécdotas de su carrera musical, de su relación y cómo mantienen vivo el amor en su relación. Aunque contaron que suelen confiar uno con el otro, la cantante contó algo que pasó con una fan extranjera.

La artista empieza a contar al conductor que su esposo tiene muchas fanáticas que le envían muchos mensajes. Como él nunca respondía, Estrellita le dice que responda por amabilidad a sus seguidores, entonces decide hacerlo y se llevó una gran sorpresa al recibir una fotografía muy comprometedora.

"Yo le decía 'amor responde porque es una fan, yo siempre a todos les respondo'. Entonces le responde 'ah muchas gracias, muchas bendiciones'. A los minutos le mandó una foto en calzón, pero fue la foto muy directa, era la puchaina. La cosa que él se palteó, se empezó a reír y me mostró el mensaje diciendo 'Mira amor, por ser amable mira lo que me pasa, grábate y dile que estas ahí'. Yo me grabé y dije como 'Ay amiga no, quiérete un poquito más' y bloqueado", contó.