Ethel Pozo preocupa a sus seguidores al revelar que padece particular síndrome: "Estoy rompiendo cosas"

Ethel Pozo llamó la atención de todos sus seguidores al revelar que padece un síndrome que la ha estado aquejando durante los últimos días. Según la conductora de 'América Hoy' todo empezó cuando sus hijas se fueron de viaje y ahora tiene muchos síntomas.

A través de sus historias de Instagram, la hija de la 'Señito' contó que sufre del 'síndrome de nido vacío', mismo que manifiesta por estar confundido acerca del rol en la vida de los hijos, lamento por la actitud de los niños, miedo al futuro y enojo con los hijos por irse.

Según Ethel Pozo, su malestar empezó cuando sus hijas mayores de fueron de viaje para disfrutar sus vacaciones, mientras sus hijos menores de también están fuera de Lima, por lo que se ha quedado sola con Julián Alexander y eso la tiene intranquila.

"Bueno, para actualizarlos un poquito porque no les he contado, estoy con el síndrome del nido vacío. Mis hijas salieron de vacaciones y mis dos bebés están de viaje y nos hemos quedado mi esposo y yo solitos, trabajando", comentó en un inicio.

En esa misma línea, la conductora de América TV aseguró que está tratando de mantener su mente ocupada para no pensar en la ausencia de sus pequeños, llegando a hacer una limpieza exhaustiva de variad cosas en su casa, además, decidió consentirse yendo al spa.

"No tenemos ahorita vacaciones y ayer estaba pensado, '¿qué hago?' Estoy leyendo un montón, pero me da hambre en la casa , estoy ordenando papeles, rompiendo cosas, documentos, cajones todo y hoy decidí... me voy a hacer un facial. Tiempo para mí... seguro lo voy a disfrutar mucho", agregó.

