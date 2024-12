Ethel Pozo se pronuncia tras polémica por línea de ropa de Luciana Fuster: "Podría acabar en una denuncia en Indecopi"

Una reciente controversia ha envuelto a la influencer y empresaria Luciana Fuster, tras ser acusada de vender ropa de la marca Shein en su nueva tienda en Gamarra. La denuncia surgió a raíz de un video publicado en TikTok por una usuaria que mostró un conjunto adquirido en la tienda, revelando que las prendas llevaban la etiqueta de Shein.

Ante ello, las conductoras de 'América Hoy' se pronunciaron al respecto sobre este tema. En ese sentido, Ethel Pozo sostuvo que toda la polémica podría llegar a una denuncia en Indecopi. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de que un video se volviera viral, la marca de Luciana Fuster decidió responder a las inquietudes del público. Mediante un comentario en TikTok, la empresa aclaró que su colección "combina diseños confeccionados en Perú y algunos importados".

En su mensaje, señalaron que ciertos productos disponibles en la tienda son de otras compañías, lo que justifica la inclusión de la etiqueta de SHEIN en la prenda que generó tanto debate.

En ese sentido, la usuaria no tardó en responder y no dudó en cuestionar a la marca de ropa de Luciana Fuster por promocionarse vendiendo productos peruanos.

"Pero eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso, realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubiesen comentado no lo compraba. Me siento estafada", acotó.