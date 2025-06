Evelyn Vela cuenta detalles de la agresión a su hermana y pide ayuda al Ministerio de la Mujer

La hermana de Evelyn Vela y exalcaldesa de Ica, Enma Luisa Mejía Venegas, está viviendo una pesadilla luego de que su exesposo la agrediera físicamente y las autoridades lo dejaran en libertad. Ante ello, Evelyn pidió al Ministerio de la Mujer que tome el caso para hacer justicia por su hermana.

Evelyn Vela detalla agresión hacia Enma Mejía

La noche de ayer, ambas hermanas se conectaron en vivo con Magaly Medina para pedir justicia, y durante la entrevista contaron detalles inéditos de la agresión. Evelyn indicó que Enma fue sometida a una resonancia magnética y el resultado reveló que tiene un coágulo de sangre en la cabeza.

Además, denunció que el día que se realizaron los exámenes del médico legista no había electricidad en el local, por lo que tuvieron que encender un equipo electrógeno para poder hacer los estudios. Sin embargo, estos no habrían sido exactos, ya que no mostraron todas las lesiones que ella ha sufrido.

Enma tomó valor y pidió a todas las mujeres que son víctimas de violencia física o psicológica que denuncien a sus agresores. Por su parte, Evelyn Vela reiteró su pedido al Ministerio de la Mujer para que revise el caso de su hermana con urgencia.

Finalmente, Magaly brindó todo su apoyo a Enma y Evelyn, indicando que las mujeres no deben callar cuando son maltratadas y que las leyes deberían ser más estrictas y cumplirse al pie de la letra para que los agresores sean procesados como corresponde, si se les encuentra culpables.

La agresión a Enma Mejía

El caso se dio a conocer en el programa "Magaly TV: La Firme", donde se presentaron detalles del informe policial. Emma Mejía registró lesiones visibles en el rostro, incluyendo un hematoma cerca del ojo izquierdo. Según su testimonio, la agresión ocurrió dentro de un vehículo después del evento familiar.

Al escuchar sus gritos de auxilio, algunos parientes acudieron en su ayuda, lo que llevó a que el agresor intentara escapar. Sin embargo, agentes policiales lo capturaron a pocas cuadras del lugar.

La exalcaldesa, al salir de la sede judicial usando collarín y lentes oscuros, se dirigió al público con un mensaje contundente: "Denuncien, no se queden calladas. No esperen que pueda pasar algo más. Hoy fui yo, y sé que hay muchas mujeres que pasan por esto y muchas veces nos quedamos calladas".

Tras ser procesado, Carlos López recibió una sentencia de diez meses de prisión efectiva por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica. No obstante, la pena fue conmutada por 43 jornadas de trabajo comunitario.

Es así que, el testimonio de Enma Mejía ha generado indignación, al exponer fallas en el sistema de justicia y atención a víctimas. Su caso refleja la urgencia de proteger a las mujeres y garantizar que los agresores no queden impunes.