Exproductora de TV revela que Yahaira Plasencia tiene actitudes de diva: "¿Nadie te dijo que debes ser humilde?"

Yahaira Plasencia vuelve a hacer foco de la noticia ya que una exproductora de televisión salió a contar detalles sobre la actitud de la cantante de salsa, asegurando que tiene actitudes de diva y hace años casi le hace perder un día de grabación en un conocido programa de cocina.

La exproductora de América TV, Pati Lorena, quien se hizo conocida en TikTok tras criticar y cuestionar el Miss Perú 2024 que organizó Jéssica Newton, volvió a tomar sus redes sociales para arremeter contra la 'reina del totó'.

Según controla comunicadora, quien actualmente reside en Estados Unidos, trabajaba para un programa de cocina que sería 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' y en una oportunidad tuvo que llevar como invitada a Yahaira Plasencia y su madre, pero no fue nada fácil.

Yahaira casi deja plantadas las grabaciones

Pati comentó que la salsera caminaba con actitud prepotente y la cuestionó diciendo: "Hijita, ¿nadie te dijo que tienes que ser humilde, especialmente empiezas?". Enseguida contó que todo estaba listo para las grabaciones y pese a que Yahaira ya había confirmado su asistencia, su manager dijo que habían problemas con ella pero Peter Fajardo la convenció de ir.

Sin embargo, al día siguiente todo empeoró ya que la movilidad encargada de recoger a Yahaira llegó a su domicilio a las 8:00 A.M., tal como se había pactado, y pese a que la llamaron insistentemente nunca bajó. No fue hasta que la llamó Peter Fajardo que la amiga de Sergio George salió de su domicilio, aunque ya eran las 11 A.M.

Finalmente, Pati contó que una vez que Yahaira llegó al canal se quejó de qué no le habían mandado el taxi, pero ella la confrontó diciendo que la movilidad estaba esperando desde temprano, además, le mandó un consejo.

"Esta fue la historia de cuando la Yaha casi nos deja plantados y si no fuera por Peter Fajardo quizá ni llegaba, así era ella, muy creída y ahora miren dónde está (...) uno tiene que ser humilde para que te vaya bien en la vida", sentenció.

De esta forma, la exproductora de TV, Pati Lorena reveló que Yahaira Plasencia tiende a tener actitud de diva y en una oportunidad que les tocó trabajar juntas,casi la deja plantada.