Fallece famosa drag queen ganadora del "Drag Race Uk" a los 32 años

La comunidad del drag y el mundo del entretenimiento están de luto tras el fallecimiento de James Lee Williams, conocido artísticamente como The Vivienne. A los 32 años, su muerte deja un vacío profundo, pero también un legado que seguirá inspirando a generaciones.

La noticia se dio a conocer vía redes sociales y aunque no se profundizó en cuáles fueron las causas del fallecimiento se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información. Ganadora de la primera temporada de RuPaul's Drag Race UK en 2019, The Vivienne se destacó por su humor, carisma y talento, cautivando tanto a los fanáticos como a sus compañeros en la industria.

¿Quién es The Vivienne y cómo triunfó en el mundo drag?

Nacida en Gales, Williams adoptó el nombre The Vivienne en homenaje a la icónica diseñadora Vivienne Westwood, cuya rebeldía y estética influyeron profundamente en su estilo. Su carrera abarcó múltiples plataformas, incluyendo televisión, teatro y presentaciones en vivo, consolidándose como una de las figuras más prominentes del drag británico.

Tras su victoria en RuPaul's Drag Race UK, The Vivienne no solo demostró ser una drag queen talentosa, sino también una artista versátil. En 2023, participó en el programa Dancing On Ice, donde alcanzó el tercer lugar, impresionando al público con su destreza sobre patines. Además, encarnó a la Malvada Bruja del Oeste en una exitosa gira de El Mago de Oz, que culminó en el West End en 2024.

En su última publicación en Instagram, The Vivienne reflexionó sobre los momentos destacados de su carrera en 2024, expresando gratitud y esperanza por el futuro. La publicación, cargada de optimismo, dejó entrever sus ambiciones para el próximo año, reafirmando su compromiso con el arte y la comunidad.

Reacciones en redes sociales al fallecimiento de The Vivienne

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de reacciones en redes sociales. Michelle Visage, jueza de RuPaul's Drag Race, describió a The Vivienne como un "baluarte de ingenio, talento y amistad". Por su parte, Simon Jones, publicista de la estrella, pidió respeto y privacidad para la familia, señalando que no se darán detalles adicionales sobre su muerte.

"Tú risa, tú ingenio, tú talento, tú arrastre. Me encató todo, pero me encantó tu amistad sobre todo" escribió Visage en una publicación en su Instagram para referirse a "The Vivienne"

El impacto de The Vivienne trasciende los escenarios y las pantallas. Su autenticidad y pasión inspiraron a personas de todo el mundo, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+. En 2019, marcó un hito al casarse con David Ludford en el club gay Heaven, aunque la pareja se separó en 2023.

El fallecimiento de The Vivienne deja un vacío irreparable en la cultura drag y en el corazón de quienes la admiraban. Sin embargo, su impacto sigue vivo a través de su arte, su lucha por la igualdad y su capacidad para inspirar a otros a ser auténticos.