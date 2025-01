¡Qué fuerte! Magaly pone el 'parche' a su hermana y le hace fuerte aclaración: "Prefiero estar sola"

Magaly Medina tuvo un fuerte intercambio de palabras con su hermana Mariela durante la más reciente edición de su podcast. La periodista enfrentó a su familiar mientras hablaban sobre las relaciones sentimentales que se basan en un interés económico.

Mariela y Magaly discutían sobre las personas exitosas y sus relaciones sentimentales, especialmente sobre quienes eligen apoyar económicamente a sus parejas. En ese contexto, Mariela insinuó que, por ser exitosa, Magaly podría pagarle viajes y regalos a su esposo.

Ante tal sugerencia, la conductora de Magaly TV, La Firme no se quedó callada y respondió directamente, rechazando la idea de financiar los pasatiempos y gustos de su esposo.