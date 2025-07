¿En coqueteos? Fabio Agostini apaprece en serie de 'Los Palao' y se muestra cercano con Lorelein

Said Palao y su familia se preparan para conquistar YouTube con el estreno de su nuevo reality titulado 'Los Palao'. El proyecto busca mostrar el día a día del exintegrante de realities junto a sus padres y hermanos. Durante una conferencia de prensa, la familia compartió algunos detalles de la producción.

En declaraciones para el programa 'América Espectáculos', Austin Palao fue el encargado de dar a conocer que Fabio Agostini será el primer invitado en su serie familiar. Según explicó, el español no fue convocado oficialmente, pero decidió sumarse espontáneamente durante una grabación en la casa de los Palao.

"En realidad no lo invitamos, llegó solo, se invitó solo. No vamos a spoilear, pero ya conocen a Fabio y sus ocurrencias", contó entre risas Austin.

Lo que más llamó la atención fue una escena grabada en la cocina, donde Agostini aparece muy cercano a Lorelein Palao. "Mira cómo ve a Lorelein", comentó Austin mientras compartía las imágenes. La situación generó bromas entre sus hermanas, quienes no dudaron en reírse del momento con el español.

Durante la conferencia, Gloria y Lorelein también expresaron su entusiasmo por este nuevo reto. Gloria reconoció que al inicio le costó adaptarse al ritmo de grabaciones, pero con el tiempo fue sintiéndose cómoda frente a las cámaras.

"Me ha costado, pero conforme hemos ido grabando me he sentido súper cómoda. Todos somos muy reales, hemos llegado al punto en que nos olvidamos de las cámaras", señaló.