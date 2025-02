¿Farfán dobleteó? Delany López habría insinuado que futbolista la engañó con Xiomy Kanashiro

En una inesperada transmisión en vivo por TikTok, Delany López dejó caer una verdadera bomba al aparentemente insinuar que Jefferson Farfán le fue infiel con Xiomy Kanashiro. Las revelaciones de Delany rápidamente encendieron las redes sociales, generando una oleada de especulaciones sobre la posible intromisión de Xiomy en su relación con el exfutbolista.

Delany López, quien ha sido vinculada con Jefferson Farfán, lanzó una bomba en redes sociales y dio a entender que el exfutbolista le habría sido infiel con Xiomy Kanashiro.

Todo ocurrió en una transmisión en vivo por TikTok, donde Delany sorprendió con declaraciones que han generado todo tipo de especulaciones. ¿Xiomy Kanashiro se metió en su relación?

Sin embargo, este detalle encendió las alarmas, pues muchos recordaron que Jefferson y Xiomy fueron ampayados juntos en octubre de 2024 en Máncora.

Este cruce de fechas ha hecho que muchos sospechen de una posible superposición de relaciones en la vida amorosa de la 'Foquita'.

Delany no se quedó callada y dejó más frases que avivaron la polémica.

Para muchos, esta fue una clara referencia a Jefferson Farfán, lo que generó aún más comentarios sobre la verdadera historia detrás de su relación.

En los últimos días, surgieron rumores de que Delany podría aparecer en la nueva temporada de 'El Valor de la Verdad' para contar detalles de su relación con el exfutbolista.

Sin embargo, ella lo negó rotundamente. "Chicos, no me voy a sentar en ningún programa. Olvídense de eso", aseguró. Además, descartó cualquier posibilidad de dar una entrevista a Magaly Medina. "Desde el día uno quieren que me siente y no lo haré jamás", afirmó.