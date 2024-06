Fiorella Cayo reflexiona tras conducir en estado de ebriedad: "Siempre hay personas que manipularán información"

Fiorella Cayo ha estado en el ojo de la tormenta durante los últimos días debido a que el sábado fue detenida por la PNP por manejar en estado de ebriedad. Ahora, la actriz se pronunció en redes sociales acusando a personas de manipular información a su favor.

La hermana de Stephanie Cayo es muy activa en Instagram, donde comparte sus recetas saludables, rutina de ejercicios y demás actividades de su vida cotidiana. Sin embargo, esta vez tomó su cuenta para pronunciarse implícitamente sobre el evento ocurrido el fin de semana.

"El arte existe para que la realidad no nos destruya, nos lleva a un mundo en donde podemos sentir mil emociones y ser libres para sentir sin juzgar y sin juzgarnos", escribió en un inicio.

En esa misma, línea pidió no ser juzgada sin conocer el contexto de cómo sucedieron las cosas. "Nunca opinemos si no sabemos ni los antes, ni los por qués, y sobretodo si no tienes una idea de quién es y cómo es cada uno en la ecuación", agregó.

Fiorella Cayo reflexiona tras ser detenida

Finalmente, envió un dardo a sus detractores, indicando que varias personas han malinterpretado lo sucedido y dejó todo en manos de Dios.

"Siempre hay personas que manipularán información en función a sus objetivos , pero la justicia de Dios siempre llegará", concluyó.

Fiorella Cayo amenazó a policías

Según videos que presentó el programa 'Magaly TV, la firme', Fiorella Cayo estuvo alterada durante su intervención, ya que tuvo una fuerte discusión con los miembros de la policía que la detuvieron por pasarse una luz roja en Miraflores.

"Si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy etílica te vas a meter en un grave problema porque soy abogada", se le escucha decir a Fiorella con voz amenazante.

"Tres hombres como ustedes paran a una chica", agregó, por lo que el policía que la detuvo intentó hacerla entrar en razón "Usted se ha pasado la luz roja pues señorita", respondió el efectivo.

"Ubícate, a mí no me vas a tratar así , ¿qué te pasa, estás loco tú?, ya me molesté. ¡Ya me molesté!", gritó sumamente eufórica.

No cabe duda que la detención de Fiorella Cayo por manejar en estado de ebriedad fue noticia de interés para los medios y ahora la actriz rompió su silencio mediante redes sociales, donde aseguró que hay personas que están sacando de contexto lo sucedido.