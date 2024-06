Metiche respalda a sus reporteros ante presunto problema con producción de 'AyF' ¿Peluchín responderá?

Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', dedicó unos minutos de su programa para lanzar fuertes declaraciones contra empleados de Amor y Fuego, quienes presuntamente amenazaron a miembros de su equipo tras haber entrevistado a la madre de Paolo Guerrero, la conocida doña Peta.

En ese sentido, el conductor de 'Todo se filtra' llamó la atención de los espectadores tras revelar este hecho. Conoce más detalles de lo que dijo el popular Metiche en la siguiente nota.

Metiche lanza fuertes acusaciones contra la producción de 'Amor y Fuego'

Kurt Villavicencio, conocido en el mundo del espectáculo como 'Metiche', generó controversia al lanzar fuertes declaraciones sobre la producción de 'Amor y Fuego', el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. El presentador de Panamericana TV afirmó que los reporteros de su equipo de 'Todo se Filtra' han recibido mensajes 'amenazantes'.

En la edición del programa del miércoles 19 de junio, el comunicador alzó la voz para acusar que, después de entrevistar a doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, en un evento público, recibieron audios intimidantes. "Nos mandaron unos audios amenazándonos, diciendo que en otras comisiones donde nos vean, como que nos van a poner cabe, de acuerdo a indicaciones", reveló con indignación.

Sin embargo, la figura del canal 5 fue claro al señalar que no van a divulgar los audios. "No vamos a poner los audios porque no vamos a caer en estos juegos", añadió, mostrando su decisión de no entrar en un 'juego mediático'.

Kurt Villavicencio respalda el trabajo de sus reporteros

La controversia surgió después de que Oswaldo Hernández, reportero de 'Todo se Filtra', entrevistara a doña Peta. Villavicencio afirmó que la cobertura se realizó de manera profesional y que las preguntas se hicieron con el máximo respeto.

"Si ven la entrevista que le hizo Oswaldo Hernández a doña Peta, en ningún momento la estamos 'franeleando', se le hicieron las preguntas que se debían hacer. Estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. Nuestro reportero llegó a la hora y ni siquiera sabíamos que doña Peta iba a estar ahí, nosotros íbamos por Marisol y Zaperoco que ni fueron", explicó.

En ese sentido, destacó que, aunque la madre del 'Depredador' solo quería hablar de deportes, su reportero logró obtener declaraciones sobre otros temas. "Ella dice que solo responde sobre temas de deportes, pero nuestro reportero tenía que insistir y doña Peta respondió. Si al otro programa no les contestó y les puso cara de pocos amigos, no es nuestra culpa, pero no nos estén amenazando", señaló contundentemente.

Por tal motivo, se espera que Rodrigo González lance una respuesta en su programa, lo cual podría extender aún más este conflicto entre 'Todo se filtra' y 'Amor y Fuego'.