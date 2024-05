Metiche se mostró indignado con Janet Barboza tras 'chotear' su regalo: "Te me caíste"

Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, expresó su indignación el viernes por la tarde después de que Janet Barboza rechazara un regalo preparado por la producción de 'Todo se filtra' para el Día de la Madre. Recordemos que la conductora de América Hoy reveló que pasaría sola ese día especial.

En ese sentido, Kurt Villavicencio había enviado un regalo para la popular 'rulitos', el cual terminó siendo rechazado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Kurt Villavicencio indignado con Janet Barboza

El presentador explicó que, al saber que 'Rulitos' estaría pasando su primer Día de la Madre sola, debido a que su hija está estudiando una maestría en Italia, decidieron prepararle un modesto regalo como muestra de respeto, considerando que habían trabajado juntos en Latina Televisión en el pasado.

El conductor de Todo se filtra le envió un mensaje a Janet Barboza lamentando que no hubiera aceptado su regalo. "Está bien que no puedas declarar porque tienes contrato con GV Producciones. Sí, nuestro regalo es sencillito, no habrá costado más de 20 soles, no serán los regalos que te hacen Gisela Valcárcel, Ethel o Brunella, pero simplemente por delicadeza y educación...", dijo Kurt Villavicencio.

"Janet, de verdad que te me caíste, pensé que a tus 49 años bien puestos y tus 26 años en la tv peruana, sabías de estas cosas, es un simple regalo, nadie te está atacando. A qué le teme janet Barboza, no hay arma, delincuente. Vamos a obsequiárselo a una persona que realmente necesite un regalo", agregó Metiche.

Janet Barboza chotea el regalo de Metiche

En las fotografías, se observa a la 'rulitos' saliendo de las instalaciones de América Televisión con varios arreglos florales, que al parecer le fueron obsequiados por el equipo de producción de América Hoy.

"Janet te hemos traído un presente porque sabemos que es tu primer Día de la madre sola, ¿no nos puedes recibir el detalle que hemos traído?, ¿no te agrada el presente?, ¿nos vas a dejar con el regalo ya listo?", fueron las preguntas que le hizo la reportera de 'Todo se filtra' mientras la conductora pasaba de largo sin siquiera mirarla.

Este desplante ocasionó que Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, ocupara minutos de su programa para mostrar su indignación contra Janet Barboza. Recordemos que la popular ´rulitos´ reveló que pasaría sola el Día de la Madre debido a que su hija se encuentra en Italia. No obstante, ella fue sorprendida por 'América Hoy' con un enlace EN VIVO de su hija, lo cual la emocionó hasta las lágrimas.