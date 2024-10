Flavia Laos se luce con misterioso galán en su viaje a Malta ¿Nuevo romance de la cantante?

La reconocida actriz y cantante peruana, Flavia Laos, ha vuelto a estar en el centro de la atención luego de difundirse una imagen en donde aparece al lado de un misterioso galán. Esta vez, la influencer fue vista en Malta acompañada de un joven que ha despertado la curiosidad de los internautas.

Ante ello, los seguidores de la rubia han empezado a especular que se trataría del nuevo interés amorosa de Flavia Laos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Flavia Laos captada junto a misterioso galán

Las especulaciones empezaron cuando uno de sus compañeros de viaje subió un video a las redes, donde se observa a Flavia Laos muy cercana a este joven, identificado como Matthew. Los seguidores de la popular serie de Netflix 'Too Hot to Handle' han estado rumoreando sobre la relación entre la cantante y Matthew, quien, aunque no participa en el reality, parece estar relacionado con el grupo de amigos de los concursantes.

Las imágenes, que se han difundido rápidamente, muestran a ambos en actitud cariñosa mientras disfrutan de una reunión en Malta. Esto ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes no han tardado en especular sobre un posible romance entre la actriz y el misterioso joven.

Hasta ahora, Flavia no ha confirmado ni negado los rumores, pero las imágenes parecen evidentes. Sus seguidores han inundado sus redes sociales con preguntas y comentarios, muchos sorprendidos por esta posible nueva relación. A pesar de la atención que ha generado el video, la actriz ha optado por guardar silencio, compartiendo solo momentos de su viaje sin hacer mención directa a los rumores.

Aclaró rumores sobre las cirugías estéticas

En una reciente entrevista, Flavia Laos decidió aclarar los rumores sobre las supuestas cirugías estéticas que se le han atribuido. Durante sus declaraciones en el programa 'La Lengua', conducido por Jesús Alzamora, Laos fue honesta acerca de los retoques estéticos que se ha realizado a lo largo de los años.

La cantante reveló que en el pasado se sometió a una cirugía de aumento de senos, pero decidió quitárselos poco tiempo después porque no se sentía a gusto con los resultados.

"Qué pena los que no pueden tocar", comentó entre risas, dejando en claro que su figura es fruto de su esfuerzo personal.

También reveló que se ha sometido a una rinoplastia y a tratamientos de relleno labial, aunque dejó de usarlos hace más de dos años. Con su característico sentido del humor, Flavia Laos desmintió los rumores de que tiene implantes en los glúteos, una creencia popular entre sus seguidores.