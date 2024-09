¡Fuerte y claro! Yahaira Plasencia rompe su silencio tras presunto 'choque y fuga' con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia se ha visto envuelta en una controversia debido a los comentarios sugerentes de Jefferson Farfán. En su podcast, Paolo Guerrero dejó entrever que su compadre, la 'Foquita', habría tenido un reciente reencuentro con la cantante, lo que causó un gran alboroto en los medios y redes sociales.

Ante ello, Yahaira Plasencia fue abordada por los medios de comunicación para conocer más detalles al respecto. ¿Negó su presunto vínculo con Jefferson Farfán? Te contamos todos los detalles a continuación.

Recientemente, América Hoy abordó a la cantante de salsa Yahaira Plasencia para conocer más acerca de su presunto reencuentro con su expareja Jefferson Farfán. Ante ello, la 'Patrona' aclaró esta situación negando rotundamente cualquier vínculo con el exfutbolista de Alianza Lima. Además, aseguró que los comentarios en el podcast fueron sacados de contexto.

"Yo creo que ha sido una broma entre ellos", señaló en un inicio. "Me meten a mí en algo que no tengo nada que ver. No tengo absolutamente nada que ver con él. No es por mala onda ni nada, yo le deseo todo lo mejor, pero no tengo nada que ver ahí. Estoy súper tranquila y proyectada en mis cosas", agregó Yahaira Plasencia, subrayando que su romance con Farfán terminó hace años.