Gabriela Alava desmiente a su exabogado y aclara todo sobre su denuncia contra Jean Deza: "Desinformó"

La modelo Gabriela Alava ha decidido pronunciarse públicamente para aclarar que mantiene firme su denuncia contra el futbolista Jean Deza por agresión. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Gabriela desmintió las declaraciones de su exabogado, Carlos de la Cruz, quien afirmó que ella le pidió abandonar el caso para evitar que Deza fuera encarcelado.

La modelo Gabriela Alava decidió romper su silencio y aclarar que no ha retirado su denuncia contra el futbolista Jean Deza, acusado de agresión. A través de un comunicado en Instagram, desmintió a su exabogado, Carlos de la Cruz, quien aseguró que ella le pidió apartarse del caso porque no quería que su expareja termine en prisión.

El abogado Carlos de la Cruz sorprendió al declarar que Gabriela le pidió que se retire de la audiencia contra Jean Deza, porque supuestamente no quería que el futbolista vaya preso. Según él, la Fiscalía mostró fuertes imágenes de la modelo golpeada como prueba de la agresión, lo que habría generado un cambio en su decisión. Sin embargo, Gabriela Alava fue tajante al negar esta versión.

Comunicado de Gabriela Alava desmintiendo a su exabogado. (Instagram)

"Quiero enfatizar que en ningún momento he dudado ni he tambaleado en mi denuncia. He sido firme y lo sigo haciendo. Lamento profundamente que mi exabogado haya insinuado lo contrario, desinformando y tergiversando mi postura", declaró la modelo.