Gabriela Serpa revela que su expareja fugitiva la contactó otra vez: "Quiero verte"

Cómo se recuerda la ex pareja de Gabriela Serpa, Gonzalo Méndez fue acusado de estafa el pasado miércoles 29 de mayo por diversos personajes conocidos de la farándula.

Sin embargo, el implicado ha tratado de comunicarse con Gabriela a toda costa pidiéndole perdón y expresando su deseo de volver a verla pese a ella la actriz cómica de "JB en TV" prefiere mantener su distancia con su expareja.

La vuelve a contactar

Gabriela Serpa nuevamente reveló que su expareja Gonzalo Méndez intenta contactarse con ella pese a ello la modelo no ha contestado ninguno de sus mensajes ni llamadas por su seguridad ya que ella también optó por denunciar a su expareja por estafa.

"Quiero verte, te lo juro. Dime a dónde voy, de verdad quiero verte, no puedo verte así, te lo juro, si quieres después de tu denuncia. Por favor, rompe el alma verte así", le escribió Méndez a la modelo.

Es así que la actriz reveló que no le contestó ninguno de los mensajes a su expareja e incluso declaró que el número del cual recibió estas comunicaciones no es del Perú sino de Colombia.

Incluso Gabriela reveló que Gonzalo estará intentando contactarla por diversos celulares que no son de su posesión para evitar ser encontrado por las autoridades ya que hasta el momento se encuentra prófugo.

"No me escribas acá, el chico ya se va con su celular, te quiero mucho, has lo que mejor te parezca, lo entenderé, créeme y pase lo que pase te cumpliré. Si he cometido errores te pido perdón. Te aviso cuando prenda mi celular. Ten fe y cuídate mucho, apenas active mi celular te hablo. Y perdóname por haberte causado todo este show y hacerte sentir mal", menciona en otro de los mensajes a Gabriela, dejando en claro que le cumplirá con el pago que le debe.

Por otro lado, la modelo reveló que cuando una persona te ama no te hace daño y no te crea problemas lo que le ha ocasionado su expareja quien no solamente la perjudicó económicamente sino también a su padre.

"Si una persona te ama, no te deja así, no te deja con todos estos problemas, tampoco te estafa y tampoco te quita tu dinero", dijo en un inicio. "Hasta el último él dice que si me va a pagar mi dinero, que no quería hacerme daño, que se le ha escapado de las manos, yo no sé qué creer, pero ahí dice que hay alguien más encima de él, no sabría a quién se referirá. Yo ya hice mi denuncia y seguiré lo que diga la justicia", mencionó la modelo.

incluso Gonzalo reveló que él no estaría solo en estas presuntas estafas y estaría aliado con una persona más que al parecer le daría las órdenes de lo que tiene que hacer.

"No te mereces esto. Tú sabes que no te he mentido, por arriba mío hay alguien. Necesito verte, te lo juro que no puedo verte así", agrega otro de los chats.

Finalmente, Gabriela Serpa reveló al programa de Magaly que ya hizo la denuncia correspondiente y espera que el proceso siga su curso esperando que pueda recuperar el dinero que perdió.

Gonzalo Méndez, ex de Gabriela Serpa, podría ser condenado a 8 años de prisión por estafas

En medio de las denuncias que enfrenta Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, el abogado penalista Julio Rodríguez brindó detalles sobre cuántos años podría pasar en prisión el ex 'chibolo' de la actriz cómica.





"Lo que hace una persona es pedir dinero y luego disfraza este préstamo con la entrega de unos intereses, los cuales cumple en un primer momento, para después volver a pedir dinero con la misma promesa, y luego de ese segundo pedido, incumple, y lo hace con varias personas. Estamos ante una estafa que puede ser agravada, porque hay una pluralidad de víctimas, una estafa en masa, y podría ser una pena de hasta 8 años", sostuvo para el medio local Trome.

"Este es un delito extraditable. Ya hemos traído a personas de Estados Unidos por estafa agravada. Si se le denuncia, y está en territorio extranjero, podrían solicitar su extradición", remarcó el abogado para el medio local.