Mónica Cabrejos 'le da con palo' a Yahaira Plasencia tras salida de 'Al sexto día': "Conductora novata"

Mónica Cabrejos mencionó que Yahaira Plasencia carece de habilidades en la conducción y no es responsable de los problemas del programa 'Al sexto día'. En ese sentido, sostuvo que aún es una conductora novata por lo que no es su culpa que el programa no haya tenido el rating esperado.

Además, sostuvo que el equipo de producción del programa periodístico es quien tuvo la mayor responsabilidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos habló sobre la salida de Yahaira Plasencia

En una reciente entrevista para un medio local, la reconocida Mónica Cabrejos se refirió a la salida de la salsera Yahaira Plasencia de la conducción de Al sexto día. Recordemos que Magaly Medina aseguró que la 'Reina del Toto' no había conseguido el rating esperado en el programa.

Por tal motivo, la presentadora de televisión se animó a hablar sobre el tema. "Honestamente, creo que Yahaira no tiene la culpa de nada, es una chica que no tiene experiencia como conductora de televisión y 'Al sexto día' es un programa periodístico, y más que el encanto y simpatía tienes que tener una determinada base cultural de conocimiento, actualidad; a eso súmale un equipo de producción que la desprotegió totalmente. Hace unos días me salió un video en TikTok donde le deseaba 'sabiduría' a Yola Polastri, quien sufrió un infarto cerebral", sostuvo Cabrejos para el Trome.

"Es un programa grabado, si realmente estás con un productor que te quiere cuidar, detiene el programa y te explica por qué no es sabiduría y sí fortaleza. El equipo de producción no da la talla para tener una conductora tan novata. Conmigo no pasaba eso porque tengo 30 años de experiencia en televisión. Creo que tiene que ver con que el equipo de producción no funciona porque el productor es tan inexperto y sabe tanto o menos que ella", acotó.

Yahaira Plasencia le respondió fuerte a Magaly Medina

La salsera Yahaira Plasencia vuelve a ser el foco de la atención mediática tras las afirmaciones de Magaly Medina en su programa, donde sugirió que la cantante había sido despedida de 'Al Sexto Día'. Plasencia rápidamente refutó estas afirmaciones de la conductora de televisión, defendiendo su permanencia en el programa de Panamericana TV.

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad", expresó Yahaira, mostrando su descontento con las críticas de la periodista.