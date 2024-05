¡Ahora sí la botan! Deysi Araujo sorprende criando cuyes en su departamento de San Isidro

La conocida vedette Deysi Araujo se encuentra alejada de la pantalla chica pero pese a ellos se mantiene activa en sus redes sociales y compartiendo uno que otro tik tok en sus redes, sin embargo, esta vez la bailarina causó polémica al revelar que estaría criando unos cuyes en su departamento de San Isidro.

Como se recuerda Araujo tuvo diversos problemas en su vivienda ya que para los que residen en el lugar consideren que no es apropiado las amistades que tiene la pelirroja y en una que otra ocasión se han quejado de la vedette al punto de limitar sus visitas.

¿La botarán?

Como se recuerda Deysi Araujo a través del programa de 'Magaly TV la firme' denunció que se sentía discriminada en su nuevo departamento exclusivo ubicado en el distrito de San Isidro ya que la bailarina considera que es un espacio que ha comprado con su propio esfuerzo y no merece ese tipo de trato solo por ser una persona humilde.

Eso sí que la animadora usó sus redes para contar que ahora se encuentra criando sus cuyes rechazando las afirmaciones que la tildaban como pituca ahora que viven en un distrito exclusivo.

"Desde que me mudé a San Isidro todas mis amigas me dicen 'pituca'. No soy pituca, yo no tengo nada de pituca, solamente mis cuyes son pitucos. Les voy a mostrar a mis cuyes pitucos que he traído a vivir a San Isidro, pero como no tengo chacra para sacar el choclo, la panca. Así que le he comprado unos choclitos", contó en un video de TikTok.

Luego de su revelación diversos usuarios no dudaron en advertirle a la pelirroja sobre la crianza de sus animalitos ya que esto podría traerle problemas nuevamente en el departamento en el que vive.

"Te pasas, que dirá la junta de propietarios", "Ahora si la botan, la orina puede malograr el piso", "Huy no, ahora tus vecinos les dará un ataque", "Sus vecinos San Isidrinos se deben estar arañando y pensado dejar el edificio después de ver este video", "te van a botar ni que se enteren", fueron algunas de las reacciones.

Deysi no se ha pronunciado el respecto ya que como mencionó anteriormente ella vive en su departamento sin molestar a nadie sin faltarle respeto a nadie y disfrutando de lo que pudo comprar con muchos años de esfuerzo y que ahora lo puede presumir a su familia y en especial a su hijo.

Deysi Araujo advierte a Ana Paula Consorte sobre su futuro

La pelirroja Deysi Araujo afirmó que Paolo Guerrero no tiene intención de casarse con Ana Paula Consorte porque parece evitar el compromiso matrimonial. Esto ocurrió luego de que la modelo debutara como youtuber y eligiera a Guerrero como su primer invitado.

Ana Paula le preguntó "para cuándo" la boda. Ante ello, un nervioso Paolo Guerrero le responde: "No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro". Por tal motivo, la pelirroja se animó a hablar sobre el tema, asegurando que Paolo Guerrero le tendría miedo al compromiso. "Los hombres que dicen eso es porque le tienen miedo al compromiso. Yo creo que Ana Paula antes de darle hijos debería haberle pedido el matrimonio", sostuvo.

"No, ojo de loca no se equivoca ja, ja, ja... si ella quiere casarse ahí está perdiendo el tiempo porque ya no es una chiquilla tampoco. Además viene de un fracaso y ahora con Paolo no lo veo futuro a esa relación. "Le diría: 'Amiga, date cuenta'", afirmó Deysi Araujo para un diario local.