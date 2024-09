Génesis Tapia arremete contra su esposo tras ampay: "Sabía que yo estaba con hemorragias y me hizo este daño"

Génesis Tapia se comunicó hoy en la mañana con el programa de 'América hoy' para ofrecer su descargo luego de que su todavía esposo Kike Marqués revelará qué su matrimonio ya venía pasando diversos momentos difíciles como pareja.

La abogada y madre de familia reveló detalles de los últimos días en el que aparentemente todo marchaba bien en casa hasta que salió la luz el ampay donde Kike es captado con otra mujer entrando a un hotel.

En el último programa de 'América hoy' el todavía esposo de Génesis Tapia concedió una entrevista para el programa matutino revelando que él tiene toda la culpa de lo que viene pasando debido a sus malas decisiones y quién viene pagando las consecuencias es su esposa y su hijo quién es actualmente se encuentran internados en la clínica.

Como se sabe hace unos días Génesis Tapia fue llevada de emergencia debido a que a causa de la difusión de estas imágenes de su esposo con otra mujer la abogada se descompensó y fue llevada a un centro de salud cercano confirmando que se encontraba ya días atrás con amenazas de aborto al tener 13 semanas de gestación.

La misma abogada logró contar un poco sobre lo que venía viviendo con Kike a pesar de que se esfuerza por superar este difícil momento la bailarina se quebró en vivo asegurando que su matrimonio no se encontraba del todo bien pero tampoco habían tenido alguna pelea fuerte que la llevara a una separación.

Por otro lado, Génesis aseguró que Kike sabía que ella ya estaba con un embarazo riesgoso a pesar de ello no le importó y se fue a un hotel con la joven de 18 años.

Finalmente, la abogada aseguró que no existe perdón para Kike Márquez y dentro de poco procederá de manera legal contra el padre de sus hijos por su conducta deshonrosa.

Cómo se sabe Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia protagonizó unas bochornosas imágenes hace menos de una semana donde el padre de familia llega de un viaje de Argentina para de inmediato encontrarse con una mujer de apenas 18 años, según las imágenes de 'Magaly Tv la Firme'.

De lo poco que se sabe la jovencita aseguró que fue el mismo Kike quien la contactó mediante sus redes sociales y ahí empezó una comunicación mucho más recurrente.

Sin embargo, la persona que se encuentra más afectada por todo lo sucedido es Génesis Tapia quien al ver las imágenes del padre de sus hijos el día de ayer decidió ponerle fin a su matrimonio de 8 años asegurando que tomará las acciones legales pertinentes en su contra.

Mensaje de Génesis Tapia a su bebé

Además, eso no es todo ya que la pelirroja se encuentra bastante afectada por el estado de salud de su bebé que apenas se encuentra en proceso de formación ya que está fuerte impresión ha amenazado su vida.

"Aférrate a mí, mi vida, no me sueltes, perdóname por todo el daño que te estoy haciendo, no me dejes hijito, te necesito Adonay, necesito verte, porque cuando nazcas, después de todo este dolor, que volveré a nacer contigo, te amo", fueron las sensibles palabras de Génesis Tapia esperando que su bebé logre superar esa difícil etapa.