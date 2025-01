Giancomo Bocchio revela que se CASARÁ con su novia y abre la posibilidad de tener un hijo

El chef Giacomo Bocchio, conocido por su participación como jurado en El Gran Chef Famosos, sorprendió al anunciar que se casará con su novia Brenda Dávila en una ceremonia íntima este mes de enero. La noticia dejó a muchos impactados, ya que el chef había mantenido su vida privada en total reserva.

Bocchio compartió detalles de su compromiso en una entrevista exclusiva con la revista Magacín 24.7. A pesar de su apretada agenda, tanto él como su pareja decidieron no postergar más el enlace. La boda será un evento pequeño y muy privado, acorde a sus planes como pareja.

En la misma conversación, Bocchio reveló que, aunque no tienen planes de convertirse en padres, están abiertos a la idea si llega en el futuro. La pareja siente que tienen una misión conjunta que requiere mucho tiempo y dedicación, lo que hace que la paternidad no sea una prioridad por ahora.

En una reciente entrevista para el programa 'Contra el tráfico', conducido por Ricardo Rondón, Giacomo Bocchio, reveló momentos de alta tensión que se viven durante el programa. El chef mencionó que ha habido veces en los que ha chocado e intercambiado palabras con varios participantes dentro de la competencia por no acatar algunas recomendaciones.

"Han habido veces en la que me he preocupado y me he molestado inclusive por temas de seguridad. Se les ha explicado cosas importantísimas velando por la seguridad no solo de ellos si no de la gente que nos rodea y que aún así no tomen conciencia de ello. Ahí es cuando de verdad me molesto" reconoció entre risas el reconocido jurado.