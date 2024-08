Gino Pesaressi captado bailando cerquita con misteriosa rubia: ¿Qué pasó con su novia?

Gino Pesaressi, ex chico reality y actual participante de "Esto es Guerra", está nuevamente en el centro de la controversia tras ser captado en una discoteca bailando muy cerca de una misteriosa rubia. Lo que más sorprendió a sus seguidores es que la mujer en cuestión no es su novia, Valeria González, con quien el exguerrero había formalizado su relación hace solo unos meses.

El ampay fue difundido por el conocido influencer Ric La Torre en su cuenta de Instagram, quien no dudó en compartir el video donde se observa a Gino Pesaressi disfrutando de la noche al ritmo de la música. Sin embargo, lo que generó más revuelo fue que en las imágenes Gino está pegadito a una joven rubia.

"Me mandaron este video de Gino Pesaressi bailando con una rubia... pero no estaba de novio? O sea, ya sabemos que un baile no es nada, pero igual sorprende", comentó Ric en sus redes sociales, haciendo alusión al hecho de que Gino había presentado a Valeria González como su novia hace apenas tres meses.