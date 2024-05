Giovanni Kral, exintegrante de Skándalo, confirma peleas con Ricky Trevitazzo: "Él sabe muy bien cómo era"

Giovanni Kral, antiguo miembro de Skándalo, fue consultado acerca de las declaraciones de Roly Ortiz, quien mencionó que tuvo que expulsar a Ricky Trevitazzo del grupo debido a que agredía a sus compañeros y mostraba comportamiento violento. El cantante respaldó la versión del empresario musical.

Para sorpresa de los televidentes, Givoanni Kral confirmó que sí hubo pleitos dentro de la agrupación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ricky Trevitazzo se defiende de acusaciones

Después de las acusaciones de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, contra Ricky Trevitazo, que incluyeron la apropiación indebida del nombre de la marca de la agrupación y agresiones hacia sus compañeros en el pasado, este último salió a dar su versión. El cantante del Callao argumentó que su falta de experiencia en el mundo del espectáculo podría haber influido en su comportamiento en ese entonces.

En primer lugar, explicó que durante su tiempo en la banda de tecnocumbia, era muy joven y carecía de apoyo de personas con experiencia en el mundo del entretenimiento. "Lo que pasa es que en esa época, por el simple hecho de haber sido muchachos, no teníamos un asesoramiento previo. Todo llegó de porrazo, la fama y la plata. Teníamos a nuestros padres que siempre nos orientaban, pero definitivamente no estaban relacionados con el mundo del espectáculo. Nosotros hacíamos las cosas en base a lo que veíamos y a lo que aprendíamos en el camino", dijo.

No obstante, durante su participación en el programa "América Hoy", rechazó rotundamente haber actuado de manera incorrecta hacia sus amigos, afirmando que siempre ha mantenido una actitud calmada y tranquila. "Yo siempre he estado tranquilo, yo no tengo por qué sentirme amedrentado, ni con miedo, ni fastidiado, ni molesto por algo que yo no he ocasionado y tampoco he cometido", indicó por teléfono.

Giovanni Kral confirmó pleitos con Ricky Trevitazzo

El programa conducido por Ethel Pozo contactó a otro exmiembro del grupo juvenil que alcanzó la fama en el año 2000. Durante la entrevista, la reportera preguntó a Giovanni Kral si Ricky Trevitazo había sido violento con él y sus compañeros. El cantante confirmó que sí lo fue.

"La verdad que sí, no solamente a Ricky, sino a todos (nos subió la fama a la cabeza). De que nos hemos ido a los golpes, sí, ha habido golpes, así manos. No trompeadera fuerte, no, pero sí ha habido pleitos, o sea tanto con él, con Ronald", explicó.

Agregó que Ricky Trevitazo en esa época tenía un carácter complicado y él lo sabe perfectamente. "Ricky sí ha tenido su carácter en ese entonces, pues ¿no? con su carácter y su fama... Es mi amigo todo, es mi brother, es mi hermano, lo quiero mucho, pero él sabe muy bien el carácter que ha tenido en esa época", argumentó.