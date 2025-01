Glyesom Reñé, novio de Michelle Soifer: "Me molesta la sombra de sus exnovios"

La cantante y figura televisiva Michelle Soifer ha decidido compartir abiertamente su relación amorosa con el cantante cubano Gleysom Reñé, a pesar de las críticas. Ambos artistas revelaron detalles de su romance durante una entrevista para América Espectáculos, donde hablaron sobre cómo comenzó su historia de amor y sus planes a futuro.

Michelle y Gleysom iniciaron su relación hace un año, aunque se conocen desde hace dos años, cuando grabaron la canción Ay mi moreno. El trema interpretado por Soifer tuvo como protagonistas del video al cantante cubano.

Por su parte, Gleysom comentó que, aunque le incomoda ser relacionado con las exparejas de Michelle, lo toma con calma. Asimismo, la modelo también resaltó que cada quién tiene su carrera por separado haciendo énfasis en esa independencia mutua de la pareja.

"No voy a negar que en el fondo si me molesta, pero lo asumí de una manera muy tranquila. Es obvio que Michelle es muy conocida en Perú, pero ya llevamos un tiempo como dice mi canción, 'caleta y todo bien'", declaró el excantante de La Combinación de la Habana.

Durante la conversación, Reñé le dedicó tiernas palabras a su pareja. La respuesta por parte de la chica reality no se hizo esperar y lo describió como.

Aunque la relación ya tiene un tiempo, Gleyson reveló que apenas ha tenido la oportunidad de convivir con la familia de Michelle debido a que muchos de ellos residen en Estados Unidos.

"No he tenido mucho roce porque están en Estados Unidos, pero sí pude juntarme con ellos antes de que viajaran... Aunque a Kim no la conozco", señaló.