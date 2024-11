Mayra Goñi revela por qué renunció a su residencia en Estados Unidos: "Me desesperé"

¡Vuelve al ruedo! La actriz y cantante Mayra Goñi sorprendió al revelar por qué decidió renunciar a su residencia en Estados Unidos y regresar al Perú para retomar su carrera artística.

En una reciente entrevista para "Más Espectáculos", Goñi compartió detalles sobre los momentos difíciles que vivió en el país norteamericano, el estancamiento de su carrera y las razones por las que tomó la difícil decisión de regresar a su tierra natal.

Mayra Goñi reapareció en televisión en "Mande Quien Mande". Tras su presencia en el programa, las cámaras de "Más Espectáculos" la abordaron para preguntarle sobre su decisión de renunciar a la residencia en Estados Unidos. La cantante y actriz explicó los motivos de su acción.

Mayra Goñi, quien se mudó a EE. UU. en busca de nuevos horizontes, contó que, desde su llegada, empezó el proceso para obtener la residencia. Sin embargo, la espera fue mucho más larga de lo que había imaginado, lo que la hizo sentirse frustrada.

"Desde que llegué, saqué los papeles allá, estaba esperando el proceso que se estaba demorando mucho, estaba desesperada por regresar porque quería retomar mi música y mi carrera como actriz, pero eso no me permitía" , confesó la actriz, visiblemente afectada.

El proceso de obtener la residencia en EE. UU. resultó ser mucho más complicado de lo esperado, y la inversión que hizo para lograrlo no dio los resultados que quería.

Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de mandar una carta para renunciar definitivamente al proceso de residencia, dejando de lado su sueño estadounidense y regresar al Perú.

"Me desesperé y dije: 'Yo no puedo estar sin ver a mi mamá, yo no puedo dejar de venir a Perú'. Ya estaba pasando mucho el tiempo. Y mandé una carta y le dije: 'Renuncio al proceso de la residencia'... No se lo he dicho a nadie. Ese tema es un poquito delicado, pero como todo mundo me pregunta, ya quería contarlo para sacármelo de encima", confesó Mayra.