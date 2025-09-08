Greissy Ortega sobre carta notarial de Ítalo Villaseca tras supuesta perdida de su bebé: "Lo voy a denunciar"

El enfrentamiento entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega continúa en el ojo público tras nuevas declaraciones. Villaseca, ex de la hermana de Milena Zárate, presentó documentos que desmienten las acusaciones de la colombiana de la perdida de su bebé y le envió una carta notarial, exigiendo rectificación por supuestos daños a su imagen. No obstante, Ortega decidió responder y anunció que no se quedará callada ante la situación.

Greissy Ortega responde a la carta notarial

Desde Estados Unidos, Villaseca envió a Ortega un documento que le daba un plazo para rectificarse, alegando que sus declaraciones habían afectado su imagen. La colombiana no cedió y aseguró en el programa Todo se filtra que presentará una denuncia por difamación.

"De todas maneras, la denuncia va, yo no me voy a quedar calladita", afirmó Ortega, al tiempo que cuestionó a Villaseca diciendo: "Yo simplemente le voy a decir que pare con esto porque él está manchado, yo no".

La colombiana también señaló que el ex de Milena Zárate solo busca cuidar su reputación, mientras que ella mantiene su integridad. "Está manchado en EE. UU. y acá. En Estados Unidos tiene denuncias por violencia doméstica y por haber matado a mi hija y también tiene orden de deportación. Acá tiene denuncias por robo, por clonación de tarjetas. Yo no, estoy limpia", remarcó.

Ortega calificó de falso que se haya practicado un aborto a las 32 semanas en Estados Unidos y cuestionó la oportunidad con la que Villaseca presentó la supuesta prueba. Recordó que su hija falleció el 15 de noviembre de 2023 y criticó que él recién ahora hable del tema.

"Yo tengo anemia severa, no puedo practicar cualquier cosa. Desde mi segunda hija tengo anemia y no puedo ir a cualquier lugar para que me saquen al bebé", explicó.

Advertencias previas y conflicto por los hijos

Antes de la entrevista, Greissy había adelantado en Instagram que contaría toda su verdad y minimizó el valor del documento presentado por Villaseca.

"¿Esas son tus pruebas? Un papel escrito en computadora cuando recién cumplí 32 años y mi bebé falleció cuando tenía 30 años porque murió en el 2023. ¿En serio así te vas a defender?", escribió.

La colombiana también dejó claro que Villaseca no volverá a tener acceso a sus hijos, mencionando que él habría maltratado al pequeño, quien tiene una condición especial. Además, Ortega puso en duda la orientación sexual de Villaseca y cuestionó su comportamiento.

"Te digo que a mis hijos nunca más me los vuelves a tocar, ni a nombrar ni en tus pesadillas. Gracias a Dios los crié sola porque ni para eso servías. Porque querías ser más mujer que yo a la hora de arreglarte. Mírate ahora y mírame a mí, deduce quién pasa una vida peor que el otro. Yo brillo, tú ni con escarcha brillarás por malo", mencionó.

Greissy Ortega lanza potente mensaje en sus redes contra Ítalo Villaseca.

En conclusión, el enfrentamiento entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega continúa sin señales de conciliación. Mientras Villaseca insiste en que las acusaciones son falsas y busca una rectificación legal, Ortega mantiene su postura de defensa y anuncia acciones legales por difamación. La disputa mediática sigue generando repercusiones y mantiene en vilo a los seguidores de ambos.