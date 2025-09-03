¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

El Mundial de Desayunos del youtuber Ibai se encuentra en semifinales y Perú, esta vez, debe enfrentarse a Chile. Nuestro país tiene como competidor al pan con chicharrón, mientras que Chile está representado por la marraqueta con pollo y palta. Las votaciones inician hoy en TikTok, Instagram y YouTube.

El Clásico del Pacífico de los desayunos

El Mundial de Desayunos inició hace algunas semanas y Perú logró avanzar en la competencia al vencer en primera instancia a México con sus famosos chilaquiles. Después de superar los octavos de final, llegó a cuartos, donde se enfrentó a Ecuador y también lo derrotó.

Ahora, nuestro país tiene un nuevo desafío: vencer a Chile. Hace unos minutos, el youtuber español lanzó la primera semifinal, donde el pan con chicharrón se enfrenta a la marraqueta con pollo y palta.

Perú está representado nuevamente por el pan con chicharrón, acompañado de tamal de pollo y, esta vez, con un café pasado, logrando un desayuno típico peruano que ha conquistado a muchos paladares y se ha vuelto sensación en los últimos días.

Cabe resaltar que Perú posee una de las gastronomías más exquisitas del mundo, habiéndose consolidado como destino gastronómico favorito en varias listas internacionales y obteniendo el premio al mejor restaurante en dos oportunidades durante los últimos cinco años.

En el Mundial de Desayunos de Ibai también destacó que los peruanos han sido muy competitivos en las votaciones, batiendo un récord de 8.1 millones de votos para vencer a Ecuador.

El delicioso pan con chicharrón

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales y queridos del Perú. Se prepara con pan francés crocante relleno de chicharrón de cerdo, acompañado de camote frito y salsa criolla hecha a base de cebolla, ají, limón y culantro. Usualmente se disfruta con un café pasado o emoliente, convirtiéndose en una combinación irresistible.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron el consumo del cerdo. Con el tiempo, esta receta se fusionó con ingredientes locales como el camote y el ají, dando vida a un clásico que hoy es símbolo de identidad peruana.

Es así que, el Mundial de Desayunos de Ibai ha puesto nuevamente a Perú en el centro de la competencia gastronómica. Con el pan con chicharrón como bandera, nuestro país busca imponerse a Chile y seguir demostrando que su tradición culinaria no solo conquista paladares, sino también millones de votos.