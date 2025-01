¡Increíble revelan VÍDEO inédito!: Xiomy Kanashiro tendría su propio programa de televisión

Xiomy Kanashiro, la bailarina que ha estado en el centro de los rumores por su posible relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, sigue acaparando la atención mediática. En las últimas semanas, su nombre ha sido protagonista en diversos programas de espectáculos, pero ahora ha surgido una noticia que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera: la posibilidad de tener su propio programa de televisión.

Xiomy Kanashiro estaría lista para dar el gran salto de las redes sociales a la pantalla chica. Recientemente, se reveló que la bailarina grabó un piloto para ser la nueva conductora de "La Movida de los Sábados", un clásico programa de Panamericana TV. En el video inédito, la bailarina se mostró con su característica energía, con un estilo espontáneo y alegre.

Lo que más llamó la atención en esta grabación fue la actitud profesional de Kanashiro, quien, aunque no es nueva frente a las cámaras, mostró una facilidad impresionante para la animación. Su desempeño como conductora podría significar un gran paso en su carrera, especialmente al asumir el desafío de suceder a una figura reconocida como Janet Barboza en dicho espacio.

El material inédito fue compartido por el programa "Todo se Filtra", de Panamericana TV, confirmaría el interés de la cadena por la bailarina.

En el mismo informe, se reveló que Xiomy Kanashiro había recibido invitaciones para ser conductora invitada en el programa de Kurt Villavicencio, conocido como "Metiche". A pesar de las dos invitaciones, Xiomy prefirió declinar, argumentando que necesitaba descansar.

"No puedo, estoy descansando" , y "Bebé, por ahora, no voy a programas. Gracias" , fueron algunos de los mensajes que filtró la producción.

Esta negativa a participar del programa generó la reacción de "Metiche" que rápidamente dejó en claro que no fue con mala intención el reportaje realizado a la bailarina. El conductor destacó la invitación solo era una oportunidad para que ella comente un poco de las noticias del espectáculos.

""Nosotros no somos de hacer estas vainas, se que es una jugada que le hemos hecho a Xiomy pero ella no ha querido venir a comentar noticias del espectáculo tenía la oportunidad de sentarse en el porgrama y comentar algunas notas. Ella no ha querido dice que está descansando" dijo el conductor.