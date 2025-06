¿Indirecta para Christian Cueva? Pamela López explota en redes sociales: "No merece llamarse padre"

Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva a través de redes sociales. La influencer compartió una serie de historias en las que cuestiona duramente el rol de los padres tras una separación, como la que ella tuvo con el futbolista del Sporting Emelec.

La influencer no compartió una ni dos, sino ocho publicaciones, que no tienen una dedicatoria específica, pero se sobreentiende que estarían dirigidas al padre de sus tres pequeños, con quien mantiene un proceso legal por la pensión alimenticia, que asegura no ha recibido hasta el momento.

Pamela López destruye a Christian Cueva

Hace unos minutos, Pamela empezó a publicar varias historias con frases como: "La madre no tiene la responsabilidad de generar el vínculo entre el padre y su hijo, eso es tarea de él" y "Manipulación es culparte a ti porque él dejó de visitar a sus hijos", mensajes que harían referencia a su situación actual con el padre de sus pequeños.

Pamela también compartió un mensaje en el que indicaba que un padre jamás permitiría que la madre de sus hijos pase por situaciones precarias, ya que eso es narcisismo por parte del hombre. Sin embargo, una de las publicaciones que más eco causó fue aquella en la que habla sobre una exposición fingida en redes sociales:

"Tatuarse el nombre de los hijos? Sí. Subir fotos de ellos a redes sociales? Sí. ¿Creerse el mejor papá por verlos unas horas al mes? Sí. ¿Dar una pensión justa y digna? NO", publicó.

Pamela López arremete contra Christian Cueva

Pamela López también indicó que un hombre que abandona a sus hijos y no cumple con pasarles una pensión digna, no es una persona correcta. "No merece llamarse padre, merece todo el peso de la ley", aseguró.

Finalmente, compartió otras tres publicaciones en las que indica que, detrás de una madre "guerrera", en realidad hay una historia de abandono por parte del padre, ya que es la mujer quien sostiene a su familia. Y agregó: "No conoces realmente al padre de tus hijos, hasta que te separas."

Pamela López arremete contra Christian Cueva

Es así que, Pamela López dejó en claro su molestia por la falta de responsabilidad de Christian Cueva como padre. Sus mensajes han generado reacciones entre sus seguidores, quienes respaldan su valentía al alzar la voz por el bienestar de sus hijos.