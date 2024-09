Javier Masías volvió a 'El Gran Chef famosos' tras polémica y mandó un mensaje ¿Qué dijo?

El día de ayer en el último programa de 'El Gran Chef famosos' la presencia de Javier Masías sorprendió a propios y extraños y es que el experto en cocina se ausentó unos días debido a un roche que vivió al comentar presuntamente de manera sarcástica la muerte de Alberto Fujimori.

Uno de sus compañeros, Giacomo Bocchio se mostró en total desacuerdo con el comentario que compartió Masías en sus redes sociales y a raíz de ello, Javier no asistió al programa, sin embargo, las cosas se habría calmado entre el jurado y el canal que le dio luz verde para retornar a su centro de labor.

Javier Masías volvió a 'El Gran Chef famosos'

El jurado de 'El Gran Chef famosos' Javier Masías regresó al programa el día de ayer 17 de septiembre después de haber estado poco más de una semana ausente en el programa de cocina.

Era de esperarse que el experto en cocina se pronunciara sobre esta repentina ausencia y no dudó en expresar algunas palabras que podrían haberse interpretado como una indirecta hacia su amigo Giacomo Bocchio quién en un primer momento se mostró en total desacuerdo con el mensaje que él compartió en sus redes al parecer burlándose de la muerte de Alberto Fujimori.

"Ya me había olvidado hasta de su nombre. Imagínense. Los he extrañado tanto ya ni sé quiénes son ustedes", comenzó diciendo Macías luego de que Armando Machuca lo presentara.

Lejos de sentirse alguna incomodidad de por medio el jurado de 'El Gran Chef famosos' nuevamente se sintió como en casa alegrando todo su público ya que consideraron que así no estaba Javier el programa estaba incompleto.

Usuarios no dudaron en pronunciarse en redes sociales tras el regreso de Javier aplaudiendo du retorno. Además, hace unos días Masías fue tildado como 'acosador' por parte de un influencer que según él, el jurado de 'EGCF' le habría escrito, sin embargo, esto fue rechazado por el propio influencer quien se disculpó.

"Bienvenido Javier, no escuches a los haters", "Ahora con Javiercito volvió hacer el gran chef felicitaciones", "Que alegría volver a verte Javier, eres la chispa del programa", fueron algunos de los comentarios en redes.

Javier Masías habla sobre su estado sentimental: "Al final te arrepientes"

Javier Masías se convirtió en una de las figuras televisivas más resaltantes de los últimos años gracias a su participación en el reality de cocina de Latina. Sin embargo, se conoce poco sobre su vida sentimental ya que el jurado gastronómico ha indicado que no le gusta ventilar su intimidad en los medios de comunicación.

Hace unos meses Javier brindó una entrevista a un conocido medio local y aseguró que está enfocado en ser conocido por su trabajo como jurado de 'El Gran Chef: Famosos', por lo que no quiere que el público se esté preguntando sobre si tiene pareja o no.

"Tengo una vida plena. Estoy muy cómodo con lo que vivo, pero no me interesa que la figura del 'jurado Masías', que es una figura familiar, la gente de pronto esté hablando con quién estoy saliendo. No es relevante", expresó para Infobae.

En más de una oportunidad sus fanáticos se han preguntado si el popular 'Osito Cariñosito' tiene novia. Es así que, el jurado de gastronomía abrió una caja de preguntas en su Instagram a finales del 2023 y alguien le preguntó sobre su estado sentimental: "¿Tienes novia(o)?"

Javier no pudo evitar responder a la interrogante, pero lo hizo con sarcasmo e ironía que lo caracterizan desde hace varios años. "No, gracias. No sé cómo se come eso. Por lo que me han contado, sale carísimo y al final te arrepientes" , respondió.

Por el momento, Javier Masías se viene enfocando en sus proyectos personales después de haber estado envuelto en un escándalo al presuntamente opinar sarcásticamente sobre la muerte de Alberto Fujimori.