Jazmín Pinedo aclara supuesto embarazo tras no beber alcohol en fiesta: "¿Para qué les voy a engañar?"

Jazmín Pinedo ha sido el centro de atención luego de que surgieran rumores sobre un posible segundo embarazo. Todo comenzó después de su asistencia a la fiesta de cumpleaños de Patricio Parodi, donde su decisión de no beber alcohol despertó sospechas entre sus seguidores y medios de comunicación.

Jazmín Pinedo aclara rumores sobre su segundo embarazo

Los rumores sobre un segundo embarazo de Jazmín Pinedo, la popular conductora de "Más Espectáculos", han estado más fuertes que nunca. Sobre todo luego de que la presentadora asistiera a una fiesta y no tomara alcohol. Por ello, en su programa, Jazmín decidió aclarar la situación de una vez por todas.

"Lo que pasa es que estuve en una reunión donde no quería beber y todo el mundo empezó a decir 'está embarazada', en el cumpleaños de Patricio", explicó.

Jazmín Pinedo habla sobre los recientes rumores de embarazo. (América Espectáculos)

La conductora dejó claro que su decisión de no tomar no estaba relacionada con un posible embarazo, sino con su salud. Lo sorprendente es que estos rumores llegaron hasta México, donde algunos medios comenzaron a preguntarle si estaba esperando un hermanito para su primera hija.

"De la nada, el lunes, Luchito me dice que me han escrito desde México a preguntarme si estás embarazada... O sea el chisme llegó hasta Nicola", comentó Jazmín, quien no pudo evitar reírse de la situación. "¿Yo para qué les voy a engañar?, a mí me gusta", agregó cuando Choca le comentó que él también hubiera sospechado, pues ella siempre brinda en las reuniones a la que asiste..

Pinedo también reveló que la razón detrás de su decisión de no beber en la fiesta estaba relacionada con su salud.

"Estoy a dieta, toda la gente me decía que estoy embarazada, y decía 'uno no puede comer tranquila'... Es por un tema de salud, hace poco me operé", confesó.

La conductora destacó que es importante escuchar a su cuerpo, sobre todo después de haber pasado por una intervención quirúrgica.

Choca le pregunta por el supuesto embarazo a Jazmín

Choca Mandros, su compañero en el programa, aprovechó la ocasión para presionarla un poco más y obtener una confesión. Pero el resultado fue inesperado.

"Ya chinita, confiesa todo, di la verdad porque todos están preguntando si es verdad o mentira, tú tienes la palabra final", le insistió. Jazmín, siempre con su característico humor, tomó la situación con ligereza.

Pinedo dejó claro que aunque le gustaría tener otro hijo, no es el momento. "No enciendan las alarmas. No es la primera ocasión que me embarazan, hasta me han casado y yo ni enterada. Ni uno ni lo otro, cuando se dé, les aviso", comentó con una sonrisa.

La conductora también compartió que su relación con el empresario uruguayo Pedro Araujo está sólida y tienen planes de futuro, pero no hay prisa para formar una familia más grande por ahora.

El episodio sirvió para que Jazmín Pinedo reafirmara su compromiso con su salud y bienestar. "Después de cierta edad, uno empieza a mirar las cosas de otra manera... hay que hacerse chequeos", añadió, mostrando su madurez y responsabilidad.

Así que, para todos los fans que esperaban noticias sobre un segundo bebé, Jazmín dejó claro que no hay embarazo en camino y que, por ahora, está enfocada en su salud y su carrera.