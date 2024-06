Jazmín Pinedo revela que perdió 100 mil soles por ESTAFA: "Era dinero para los estudios de mi hija"

La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, confesó que hace unos años fue víctima de estafa y debido a ello perdió 100 mil soles de sus ahorros. La ex chica reality se mostró sumamente apenada por lo sucedido, pero tiene la esperanza de recuperar el dinero.

Según contó Jazmín en su programa 'Más Espectaculos', La reciente estafa de la que fue víctima Israel Dreyfus le hizo recordar que hace muchos años ella también confío mucho en una persona de su entorno cercano, pero terminó pagándole mal, porque se quedó con mucho dinero y hasta ahora sigue esperando que se lo devuelvan.

"Me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedir dinero, yo le di, y te hablo de más de 100 mil soles. Le doy este dinero y la persona me devuelve, primero se ganan tu confianza hasta cuando dicen; 'ya la tengo servidita' y me pidieron un poco más dinero", contó.

Jazmín iba a usar el dinero para los estudios de su hija

La presentadora del desaparecido reality de competencia, 'Combate', dijo que prefiere mantener en reserva la identidad de la persona que la estafó y espera que pueda cumplir con devolverle el dinero como se lo ha prometido.

Además, se mostró ligeramente acongojada al recordar que los 100 mil soles estaban destinados para los estudios superiores de su única hija, producto de su relación con Gino Assereto.

"Le di mis ahorros desde que era una niña, trabajo desde los 16 años. Y le di literalmente mucho de mis ahorros que eran un dinero separado para los estudios y el futuro de mi hija... Tengo la esperanza que la persona que está detrás de esta situación se ponga la mano en el corazón y cumpla con lo que tenga que cumplir", confesó.

Finalmente, confesó que la situación le provocó mucho estrés e incluso resquebrajó salud en más de una oportunidad. "Es una situación difícil y que incluso te enferma, he pasado unos meses bien difíciles, me desgastó la energía de una manera que no te imaginas", sentenció.

Cabe resaltar que, recientemente se reveló que el excombatienete Israel Dreyfus confesó que también fue estafado por exnovio de Gabriela Serpa, Gonzalo Méndez, quien actualmente se encuentra prófugo en el extranjeros.

