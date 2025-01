Jean Deza sobre denuncia por intento de feminicidio a Gabriela Alava: "No voy a ir a la cárcel"

Desde el 01 de enero, Gabriela Alava denunció a su expareja Jean Deza por violencia física y dejarla inconsciente. Ante ello, se ha abierto una denuncia por tentativa de feminicidio y el futbolista se ha pronunciado en una entrevista.

Jean Deza ante denuncia de tentativa de feminicidio

El caso de Gabriela Alava y Jean Deza se encuentra siendo investigado en las últimas semanas por violencia física y tentativa de feminicidio. Como se recuerda, la joven fue víctima de parte del futbolista y fue retirado de su club de fútbol por las acusaciones. Actualmente, se encuentran haciendo las diligencias del pertinentes.

En una entrevista para 'Amor y Fuego', el pelotero afirmó que nunca se mostró asustado porque no despertaba su expareja y que no encontraron sangre en su ducha, como habría sido afirmado por el abogado de su expareja. Incluso, expresó que la agresión física fue producto del alcohol y que muy pronto anunciaría a su nuevo equipo de fútbol.

"Estábamos en una fiesta, habíamos tomado un poco de alcohol. Ya está aclarado, va a salir la verdad y voy a seguir jugando por más que a la gente no le guste. La gente puede opinar, puede calificar, pero lo que realmente me conocen saben como soy. Voy a seguir jugando no te preocupes, dentro de poco van a ver en qué club voy a estar", expresó.

Afirma que no irá a la cárcel

El futbolista afirmó que no tiene nada que esconder y cumplirá con lo que la ley le disponga hacer por la agresión a su expareja Gabriela Alava. Aunque, cree que si bien no justifica sus acciones, no aceptaría que fue un intento de feminicidio y no aceptaría ir a la cárcel.

"Yo no tengo que esconder nada, de repente si me he equivocado y lo tengo que aceptar. Lo que la ley me diga e imponga, voy a respetar mano. Quiero que se me juzgue por algo que he hecho, la verdad no está bien, no lo justifico, pero no algo que está vendiendo la prensa como que la he querido 'mat**'", afirmo.

"No voy a ir a la cárcel, pueden imputar, pero deben tener pruebas. Estoy consciente de lo que ha pasado y muy apenado nada más, pero tampoco a la cárcel", añadió.

Finalmente, Jean Deza sigue firme en sus declaraciones y afirma que asumirá que agredió físicamente a su expareja Gabriela Alava, pero que no fue tentativa de feminicidio. Incluso, reveló que no tendrían pruebas que lo lleven a la cárcel.