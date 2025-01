Gabriela Alava anuncia que tomará terapia psicológica tras denunciar a Jean Deza: "No es fácil"

Gabriela Álava vive un duro momento luego de denunciar pública y legalmente a Jean Deza por haberla agredido físicamente durante una fiesta de Año Nuevo. La modelo ha recibido muchas críticas tras su denuncia y confesó que no está pasando un buen momento, pero comenzará a tomar terapia.

Gabriela Álava enfrenta las críticas

La expareja de Jean Deza utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar que muchas personas la han estado cuestionando por continuar su vida con normalidad, yendo a sus citas con el dentista, e indicándole que mejor debería tomar terapia psicológica, algo que ya está por comenzar.

"Ayer tuve muchos comentarios de gente con cero empatía, diciendo: 'En vez de preocuparte por tus dientes, deberías preocuparte por llevar terapia'. Eso lo estuve viendo hace días, pero es a través de citas con previa programación. Hoy empiezo con las terapias psicológicas", indicó.

En esa misma línea, Gabriela indicó que ha recibido muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y les agradece enormemente, aunque no pueda responder a cada uno de ellos. Finalmente, confesó que lo que está pasando no es nada fácil, pero está trabajando en sí misma y ya no se siente tan sola.

"Gracias a todos los que por ahí siempre me dejan un mensaje lindo y alentador. Los leo, y aunque quizás no pueda contestar a todos, me ayuda a tener fuerzas ante esta situación que no está siendo nada fácil. Gracias a ustedes, no me siento sola", agregó.

Gabriela Alava tomará terapia

Jean Deza se pronuncia

El futbolista, quien actualmente se encuentra siendo investigado por tentativa de feminicidio, fue claro al afirmar que no está evadiendo las investigaciones. También indicó que, desde el inicio de las diligencias, ha estado en contacto con las autoridades y ha cumplido con las citaciones correspondientes.

"Mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y la fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando", aseguró Jean Deza en su comunicado.

Jean Deza expresó además que, en cuanto se enteró de que se solicitaría una medida de impedimento de salida del país, tanto él como su abogado decidieron no oponerse a la medida para seguir colaborando con el curso de las investigaciones.

"Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de las diligencias", agregó el futbolista.

De esta forma, Gabriela Álava sigue firme en su denuncia contra Jean Deza y, mientras tanto, ha iniciado terapia psicológica para mejorar su autoestima y ser una mejor persona. Seguramente lo logrará con el apoyo de sus seguidores y las personas que la quieren.